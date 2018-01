S.O.S. centre

BOSTON | Pendant que les Bruins regardent de l’avant avec une bande de jeunes joueurs affamés et dynamiques, le Canadien coule un peu plus chaque jour vers une exclusion des séries.

Le Canadien n’a pas réussi à développer Alex Galchenyuk, Jonathan Drouin en arrache et on l’a remplacé par Jacob de la Rose, hier. Un gros 27 minutes. Une grosse gaffe de de la Rose en zone offensive a mené au but vainqueur des Bruins. Une punition de sa part au troisième but, en avantage numérique. Ouch.