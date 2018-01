Travaux sur Sainte-Catherine: un site web pour aider les commerçants

Un site internet qui référence les magasins et les restaurants situés dans la zone du chantier de réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest vient d’être lancé en guise de solidarité envers les commerçants touchés.

Le site stecatherine.net indique les endroits où manger, boire et magasiner sur l’artère commerciale et les rues adjacentes, ainsi que les places de stationnement et les entrées de métro à proximité. Les coordonnées et les heures d’ouverture des commerces référencés sont aussi affichées.

«Nos clients sont des commerçants et on préfère que les commerçants soient en bonne santé, ça nous semble logique de contribuer», a expliqué jeudi Baptiste Laget, l’un des instigateurs du projet, qui travaille pour la jeune entreprise montréalaise Moose.

Moose, qui compte huit employés, vend des programmes de cartes-cadeaux et de fidélité à des commerçants dans le but de promouvoir l’achat local.

Baptiste Laget précise toutefois qu’aucun commerçant n’a payé pour apparaître sur le site web, qui est gratuit, sans publicité et bilingue. «On ne veut pas faire de l’argent avec cela, ce n’est pas ça qui nous intéresse», a-t-il indiqué.

La première phase des travaux de réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest se déroulera jusqu’en 2021. De janvier à juin 2018, des tronçons de l’artère seront fermés à la circulation automobile entre les rues de Bleury et Mansfield.

Le site stecatherine.net a été lancé au lendemain du début de travaux, qui ont commencé le 8 janvier. Il sera fréquemment mis à jour selon l’évolution du chantier.

«On s’est appuyé sur des données ouvertes qu’on trouve chez différents partenaires et sur Google, et on les a rassemblées dans une interface pour que ce soit plus simple pour tout le monde», a dit Baptiste Laget, qui souhaite que cet outil soit aussi utilisé par les touristes qui fréquentent en grand nombre la célèbre rue.