Une réplique de la voiture de Paul Walker

Un mordu de la saga Rapides et dangereux a construit une réplique exacte de la fameuse voiture de Paul Walker dans le premier film.

« Cette voiture, c’est le “Saint-Graal”, elle a marqué une génération. C’est ce film qui a donné le goût aux gens de modifier leurs voitures », raconte David Deschenes, qui présente sa Toyota Supra orange au Salon de l’auto.

L’homme de 42 ans a investi plus de 150 000 $ et a mis plus de trois ans à retracer les mêmes pièces qui ont été utilisées pour construire le bolide conduit par le défunt acteur.

Aucun détail n’a été laissé au hasard. « J’ai pris des captures d’écran du film pour voir comment étaient placées des vis sur le tableau de bord. Quand je faisais faire des pièces, je calculais au centimètre près pour que ce soit pareil », souligne-t-il.

Le Longueuillois a aussi reçu l’aide de Craig Liberman, le créateur de la véritable voiture utilisée dans le long-métrage. Il rêve que sa voiture apparaisse dans un prochain film.