[VIDÉO] En quoi consiste le test cognitif fait par Trump?

Donald Trump a donc eu la note parfaite à un test de mémoire et de cognition. Eh bien.

Ce test a été développé en 1996 par le Dr. Ziad Nasreddine, un neurologue d’ici. Sur toutes les tribunes depuis hier, le test évalue la mémoire et la cognition.

Il permet de diagnostiquer rapidement et avec une grande efficacité un début de démence. En effet, avant qu’il soit développé, l’autre test disponible (le MMSE) était trop peu précis et prenait entre 1h30 et 3h à administrer. Le MoCA prend une dizaine de minutes et évalue plusieurs facultés cognitives à la fois!

Le test évalue les facultés visuo-spatiales, exécutives, et celles de dénomination, de concentration, d’attention, de langage, d’abstraction, d’orientation et de mémoire. Il faut notamment dessiner une horloge, reconnaître des animaux, retenir une liste de 5 mots, lister des chiffres, dire la journée, la date, l’endroit et la ville où est administré le test.

Ces capacités sont les premières à partir lors troubles neurologiques.

Le MoCA, bien que disponible pour tout le monde sur ce site (indisponible au moment d’écrire ces lignes - trop populaire?), a été validé pour les personnes âgées entre 55 et 85 ans. De plus, pour avoir des résultats fiables, il vaut mieux se faire administrer le test par un professionnel, entre autres pour bien interpréter les différences entre les effets normaux du vieillissement et un début de troubles cognitifs.

Il est à remarquer que ce test n’évalue pas le jugement, ni les troubles psychologiques ou psychiatriques.

Pour en savoir plus sur le MoCA, vous pouvez consulter cette entrevue avec Dr. Ziad Nasreddine.