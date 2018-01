Bromont attend toujours une enveloppe de Québec

Le maire de Bromont, dans les Cantons-de-l’Est, s’inquiète de l’absence de réponse du gouvernement provincial pour confirmer un engagement financier qui permettrait la création d’un parc protégé de 150 hectares en milieux naturels.

Si la Ville ne réunit pas la somme de 8,25 M$ d’ici le 28 février, une partie du territoire visé pour le « parc des Sommets » sera utilisée pour construire 27 maisons par le propriétaire des terrains et du centre de ski adjacent Charles Désourdy.

Photo courtoisie, Ville de Bromont

« La Ville de Bromont et ses citoyens ont [contribué]. La Ville s’est engagée à payer 2,75 M$. Une campagne de financement dans la communauté a amassé plus de 1 M$, un exploit. Maintenant, on attend une “balance” de 2,5 M$ qui doit venir de Québec », soutient Louis Villeneuve, maire de Bromont.

Conservation de la nature Canada (CNC) participe de son côté en injectant 1,5 M$ dans le projet.

« Le projet du parc des Sommets de Bromont est incontournable et d’une grande importance écologique », estime Joël Bonin, directeur de la philanthropie et des grands projets à CNC au Québec.

Désastre

Selon l’entente conclue en novembre 2016 avec M. Désourdy, la date limite pour amasser la somme de 8,25 M$ était le 31 décembre dernier, puis a été reportée au 18 janvier pour des raisons pratiques.

Devant l’absence de réponse officielle de Québec, les élus ont voté lundi en séance du conseil pour que la date butoir soit reconduite au 28 février.

Il sera par la suite impossible d’ajouter un nouveau délai.

« Le gouvernement n’aurait pas agi à temps et ce serait pour moi un désastre. Le parc serait scindé en deux et des milieux naturels disparaîtraient », croit de son côté Bertrand Lussier, président de l’organisme environnemental Protégeons Bromont.

« ça doit se faire »

« C’est à la demande de fonctionnaires que nous avons demandé l’extension de délais, indique le maire, qui a demandé une rencontre avec la ministre responsable de la Montérégie, Lucie Charlebois. Ils sont bien au courant qu’ils ont jusqu’à la fin février pour arriver avec une enveloppe. Il se pourrait que l’argent provienne de plusieurs ministères, mais ça doit se faire. »

Pour arriver à obtenir ce délai final, la Ville a accepté de devancer le versement d’un dépôt de 1,75 M$ à Bromont, montagne d’expériences, d’ici le 8 février.

Ils vont aussi délivrer des permis de construction pour huit maisons pouvant entrer en vigueur le 1er mars, si Québec n’offre finalement pas de contribution.