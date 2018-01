Des dizaines d’enfants réfugiés ont besoin d’effets scolaires

Les deux plus grosses commissions scolaires de Montréal doivent mettre les bouchées doubles depuis deux semaines pour accueillir des centaines d’enfants de demandeurs d’asile fraîchement arrivés au Québec.

« C’est une année scolaire exceptionnelle, en termes de nombre », révèle Alain Perron, porte-parole de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), où 3707 élèves migrants ont été accueillis depuis septembre, dont 270 en janvier. C’est 1200 de plus que l’année scolaire précédente. Selon lui, cette affluence peut entraîner des délais de quelques jours avant que les nouveaux élèves puissent intégrer les classes.

Même son de cloche du côté de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys qui compte 439 nouveaux enfants migrants depuis septembre, dont une quinzaine en janvier. Sa porte-parole Gina Guillemette parle d’une « année record ».

Le gouvernement fédéral dit avoir traité plus de 22 000 demandes d’asile au Québec en 2017, soit au moins quatre fois plus qu’en 2016.

Plusieurs de ces familles n’ont pas les moyens d’acheter les effets scolaires et habits de neige à leurs enfants.

Un triste constat qui a poussé l’enseignante Rachel Shugart et d’autres bénévoles à lancer un cri du cœur sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, afin de trouver des fournitures usagées ou neuves. L’aide n’a pas tardé.

En une semaine, l’appartement de Mme Shugart, dans le quartier Parc Extension, s’est transformé en quartier général et lieu de collecte de dons. Le salon fait office de mini entrepôt : cartables au sol, boîte de tuques et de mitaines, manteaux d’hiver sur le sofa et crayons neufs sur la petite table.

« Mon mari trouve que le salon est très encombré, lance-t-elle en riant. Je ne sais pas quand tout ça prendra fin. »

La liste s’allonge

Jusqu’à présent, la bénévole et ses acolytes ont remis 50 sacs d’école ainsi que des habits de neige. Néanmoins, la liste ne cesse de s’allonger. « J’ai reçu plusieurs messages de parents sans ressources. Une centaine d’enfants ont besoin de fournitures. Trois gamins n’ont pas de pantalons de neige et avec ce froid ils ne peuvent pas sortir dehors », explique l’enseignante qui partage son temps entre la maison, l’école et le bénévolat.

« Nous avons appris par les médias, entre autres, qu’il y a des citoyens et du personnel qui mettent sur pied des collectes. C’est un très beau geste de solidarité », souligne Gina Guillemette.

Plus souvent qu’à son tour, Mme Shugart doit se déplacer avec sa petite voiture pour collecter et distribuer les dons, en suivant une liste détaillée des besoins de chaque famille.

Dans les petits appartements peu meublés où elle est entrée en compagnie du Journal, elle était accueillie comme une reine : accolades, sourires, becs sur les joues et remerciements à la tonne. Les parents et les enfants se confiaient à elle comme à une vieille amie.

Repartir à zéro

« C’est difficile de repartir à zéro, mais les gens d’ici sont formidables, dit en anglais Lola, une Nigériane qui a vécu aux États-Unis avant de traverser la frontière canadienne à la fin novembre avec sa famille. Les Québécois veulent qu’on se sente comme chez nous et de notre côté on veut s’intégrer rapidement. Parler français et se trouver du travail c’est important », ajoute-t-elle.

Florence Olabisi est dans la même situation que Lola. Elle est arrivée au Canada avec son mari et ses deux enfants il y a trois mois. Sa gratitude se lit sur son visage lorsque ses deux enfants essaient manteaux, tuques et foulards.

« Ils vont pouvoir commencer l’école comme tous les autres. Que Dieu bénisse les Canadiens », lance-t-elle avant de serrer chaleureusement la main de Mme Shugart.

Nombre d’élèves migrants inscrits à la CSDM

2015-2016: 2127

2127 2016-2017: 2542

2542 2017-2018: 3707

Tournée pour distribuer des sacs à dos

Le Journal a accompagné cette semaine une bénévole qui distribue des effets scolaires aux réfugiés.

« Au moins trois familles avec des enfants habitent dans ce petit logement et il n’y avait qu’un seul lit. » - La bénévole Rachel Shugart semble ébranlée à sa sortie d’un appartement au nord de Montréal.

« J’ai hâte d’apprendre le français, une nouvelle langue. Pour ensuite me faire des amis qui parlent français. » - Sama, une adolescente nigériane de 15 ans qui a traversé la frontière avec sa famille en novembre et qui commence l’école la semaine prochaine.

« J’ai des diplômes et une formation de comptable. Pour l’instant, je veux trouver un boulot pour ensuite faire ma formation au Québec. » - Oluwaseye Olabisi, un Nigérien d’origine qui a quitté les États-Unis avec sa famille en novembre