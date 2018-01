Excréments de souris dans la salle des employés

Les employés de la boulangerie de Froment et de Sève prenaient leurs pauses et se changeaient dans des pièces parsemées de crottes de souris.

« Durant l’inspection, j’ai constaté la présence d’excréments de souris [...] dans le commerce », écrivait une inspectrice du Service de l’environnement et de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal en novembre 2015.

À leur première visite, deux inspectrices avaient aussi remarqué la présence de plusieurs grosses et petites mouches, entre autres, dans l’aire de cuisson de la cuisine, entre le gros four et un mur.