Fini le patinage sur le lac aux Castors

MONTRÉAL | Les hivers montréalais ne sont vraiment plus ce qu’ils étaient et la preuve se trouve au mont Royal. La célèbre patinoire naturelle du lac aux Castors n’existe tout simplement plus. «Fermée définitivement», dit la Ville de Montréal.

Celle qui a fait le bonheur de tant de Montréalais depuis 1930, l’endroit où plusieurs ont chaussé des patins pour la première fois de leur vie, et bien, cette patinoire mythique est une victime directe des changements climatiques, toujours selon la Ville de Montréal.

Il y a eu des travaux pour creuser le lac ces dernières années, question d’enrayer un problème d’algues et, depuis, y maintenir une patinoire naturelle relevait du défi.

«À l’époque des travaux, ils n’ont pas pensé qu’il y aurait un tel réchauffement l’hiver. L’an passé, on a atteint 12 degrés et il y a un camion qui est passé à travers la glace. Quand tu passes au travers dans une eau peu profonde, ce n’est pas grave, il y a un mètre d’eau, mais quand il y a 21 pieds d’eau, c’est très dangereux. La Ville ne peut pas courir ce risque», explique le responsable des grands parcs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Ferrandez.

Pincement au cœur pour plusieurs, mais tout n’est pas perdu. Le petit anneau de glace à côté du lac, lui est toujours là.

«On va faire une autre surface de patinage, sans doute dans le boisé à côté», précise Luc Ferrandez.

Preuve qu’un changement climatique peut aussi engendrer de nouvelles idées.