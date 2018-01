La fin d’un conte

FOXBOROUGH | Le parcours des Jaguars représente l’une des plus belles histoires des dernières années dans la NFL. Il y a là toute la matière pour rédiger un émouvant conte sur de valeureux combattants qui passent de la misère à l’euphorie dans une fin heureuse. La réalité est toutefois bien souvent plus froide que dans les livres.

Toute forme de partisanerie à part, difficile de ne pas être sympathique au parcours parsemé d’embûches des Jaguars, l’une des risées constantes de la Ligue depuis leur dernière saison gagnante, en 2007. Voilà quand même une équipe qui se retrouve, contre toute attente, à une victoire du Super Bowl après avoir gagné 22 maigres matchs sur 96 lors des six saisons précédant celle qui est toujours en cours. Durant ces six années, aucune équipe n’a fait pire dans la Ligue. Oui, oui, même les tristes Browns (24 victoires) !

L’influx de talent lors du repêchage et sur le marché des agents libres a transformé l’équipe, mais difficile de croire que les Jaguars peuvent renverser les Patriots dans leur imprenable forteresse.

La défensive sous la loupe

Nul besoin d’être un grand scientifique pour comprendre que la clé, chez les Jaguars, sera la performance de la défensive. Or, dans les dernières semaines, l’armure a montré quelques failles. Il y a bien sûr les 42 points accordés aux Steelers malgré la victoire de dimanche dernier. Trois semaines plus tôt, les 49ers en avaient aussi inscrit 44 contre eux. Cette excellente défensive rebaptisée « Sacksonville » en raison de sa forte propension aux sacs du quart n’en a réussi que huit à ses quatre derniers matchs.

Ce n’est pas vilain, mais c’est loin du fulgurant début de saison des Jaguars à ce chapitre. Si le front défensif vient harasser Tom Brady, on oubliera vite ce léger relâchement et les Jaguars pourraient fort bien ébranler le géant. Contre la course, les Jaguars se sont aussi montrés vulnérables cette saison, mais ils ont embouteillé le dangereux Le’Veon Bell, donc ils peuvent freiner Dion Lewis. Au centre du terrain, il faut s’attendre à voir l’un des excellents maraudeurs ou encore les athlétiques secondeurs Telvin Smith et Myles Jack accorder une attention soignée à Rob Gronkowski. Il est même possible que le demi de coin Jalen Ramsey soit muté devant lui.

Bonne dose de Fournette

À l’attaque, les Jags misent constamment sur le porteur Leonard Fournette, mais ils se douteront bien que Bill Belichick les attendra au détour. Tôt ou tard, Blake Bortles devra réaliser de gros jeux, comme il l’a fait contre Pittsburgh.

Pour ce faire, il faut que le jeu au sol se démarque parce que le quart-arrière des Jaguars se sent alors à l’aise dans les situations de feintes de remises en faisant mordre les défensives à l’hameçon. C’est la seule formule qui mette Bortles à l’aise.

Mais si le jeu au sol est neutralisé, les receveurs ne pourront pas grand-chose contre la tertiaire des Patriots. L’erreur que les Patriots ne commettront jamais, c’est d’afficher la même méprisante arrogance que les Steelers à l’endroit des Jaguars. C’est là où leur personnel d’entraîneurs prend toute son importance.

C’est le genre de match où les deux clubs risquent d’être au coude-à-coude pendant trois quarts, avant que le trop vaste bagage des Patriots n’écrase leurs aspirants dans les 15 dernières minutes.

Saviez-vous que...

Jaguars de Jacksonville

Les Jaguars sont négligés par neuf points par les preneurs aux livres. Il s’agit du plus grand écart en termes de prévisions pour une finale d’association depuis le match opposant Patriots et Chargers en 2007.

La fiche à vie des Jaguars face aux Patriots est de 1-10. Leur unique victoire est toutefois survenue en séries, en 1998.

Les Jaguars ont provoqué 37 revirements cette saison en incluant les séries, un sommet dans la Ligue. Un total de 151 points a résulté de ces revirements, un autre sommet.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Sur les 26 victoires en séries de Tom Brady, il en compte 10 lors desquelles il a lancé au moins trois passes de touché, éclipsant la marque de Joe Montana (9).

Rob Gronkowski a inscrit 10 touchés sur des réceptions dans sa carrière en séries. Seulement deux joueurs dans l’histoire ont fait mieux, soit John Stallworth (12) et Jerry Rice (22).

Tom Brady a terminé au premier rang en saison chez les quarts-arrières avec 4577 verges. À ce jour, aucun quart-arrière champion de cette catégorie n’a ensuite été champion du Super Bowl dans la même saison.

5 duels à surveiller

Foxborough | La finale de l’Association américaine promet un choc captivant entre la défensive intimidante des Jaguars et l’attaque aussi rusée qu’imprévisible des Patriots. Si le vétéran Tom Brady retient beaucoup l’attention, il y a aussi à plusieurs autres endroits sur le terrain que le match va se jouer. Le légendaire quart-arrière sera-t-il bien protégé contre le front redoutable des Jaguars ? Et quant à ces derniers, peuvent-ils répéter leur performance offensive épa­tante de la semaine dernière ? Dimanche (15 h 05), ces questions et plusieurs autres feront place aux réponses.

1 - Leonard Fournette | Malcom Brown

Photo d"archives AFP

L’attaque des Jaguars, c’est surtout le porteur recrue Leonard Fournette. L’équipe est invaincue (8-0) quand elle court sur au moins 55 % de ses jeux à l’offensive. Cependant, l’arme principale des Jaguars s’est blessée à la cheville face aux Steelers. Il avait jusque-là amassé 82 verges au sol en 12 courses. Il est revenu dans le match, mais n’en a accumulé que 27 sur les 13 courses suivantes. À sa troisième saison, Malcom Brown commence à s’affirmer au cœur de la ligne défensive des Patriots et il jouera un rôle crucial pour freiner la course.

2 -Brandin Cooks | Jalen Ramsey

Photo d"archives AFP

La tertiaire des Jaguars a connu un rare après-midi difficile face aux Steelers. Ramsey et AJ Bouye devront se ressaisir contre l’attaque aérienne complètement différente des Patriots. Les Jags ont peiné à contenir Antonio Brown sur les longs tracés et ils devront faire mieux face à Cooks, qui est aussi une menace verticale. Les Patriots pourraient opter pour une approche plus agressive lors de cette rencontre. La moyenne de 16,6 verges par réception de Cooks montre qu’il peut battre les demis de coin en profondeur.

3 - Trey Flowers | Cam Robinson

Photo d"archives AFP

Le front défensif des Patriots n’est pas une terreur, mais il a progressé en fin de saison, au point où huit sacs du quart ont été enregistrés face à la ligne offensive des Titans, pourtant compétente. Les Jaguars ont bien protégé leur quart Blake Bortles cette saison, en partie grâce à l’émergence du bloqueur recrue choisi en deuxiè­me ronde, Cam Robinson. Celui-ci n’a été responsable que de deux sacs cette saison, selon Pro Football Focus. Trey Flowers lui fera souvent face, même si les Patriots adorent varier la composition de leur front.

4 - Dion Lewis | Telvin Smith

Photo d"archives AFP

L’unique lacune de la défensive des Jaguars réside dans sa faculté à limiter les dégâts au sol. Les Jags sont 21es à ce chapitre, accordant huit fois plus de 130 verges par la course en un match. En fin de saison, les Patriots n’ont pas hésité à faire confiance à Dion Lewis pour porter le ballon. Il a répondu avec sa meilleure saison à ce jour (896 verges au sol). C’est sans compter qu’il est constamment déployé hors du champ-arrière pour capter des passes. L’athlétique secondeur Telvin Smith devra l’avoir constamment dans son viseur.

5 - Calais Campbell | Nate Solder

Photo d"archives AFP

Les Jaguars ont terminé deuxièmes dans la NFL au chapitre des sacs du quart avec 55. Les Patriots en ont concédé 35, ce qui leur confère le 15e rang en la matière. C’est donc là une certaine lacune que les Jaguars devront tenter d’exploiter. Le vétéran bloqueur à gauche Nate Solder se retrouvera constamment sur la sellette face à l’ailier défensif Calais Campbell, qui a connu une formidable saison avec 14,5 sacs et 67 plaqués. Sa présence continuelle dans le visage de Tom Brady sera essentielle à la survie des Jaguars.

Ma prédiction

Jaguars 13 Patriots 23

Prédictions en séries:

5 en 8 ( 62,5%)

Total cette saison:

173 en 264 ( 65,5%)