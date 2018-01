Lightbound se distingue

Étoile montante à Ottawa, le député Joël Lightbound parvient aussi à se distinguer sur la scène régionale à Québec.

Après l’élection de 2015, le député de Québec, Jean-Yves Duclos, qui avait été nommé ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, s’est imposé naturellement comme tête d’affiche du caucus libéral dans la région. Celui-ci ne compte que deux élus, avec M. Lightbound, député de Louis-Hébert.

Dès le départ, M. Duclos n’a toutefois pas semblé très à l’aise au niveau des communications. Il a commis une première bourde quelques mois après son élection, en laissant entendre lors d’un entretien avec Le Journal que le fédéral pourrait être prêt à reprendre le pont de Québec. Il a dû se rétracter le lendemain.

Puis, l’élu a affirmé à la radio qu’il n’était pas ministre régional et devait d’abord s’occuper de son ministère. Cette déclaration lui a depuis attiré maintes critiques, et les libéraux doivent constamment se défendre de ne pas avoir nommé de « lieutenant » pour la région, contrairement aux conservateurs avant eux.

M. Duclos fait beaucoup penser à son bon ami François Blais, qui a été dégommé en 2017 comme ministre responsable de la Capitale nationale sur la scène provinciale. L’image de l’individu froid et cartésien tranche néanmoins avec celle, beaucoup plus chaleureuse et affirmée, de son collègue dans Louis-Hébert.

Sorties bien senties

Depuis un an, M. Lightbound, qui aura bientôt 30 ans, a au contraire effectué plusieurs sorties bien senties. Moins langue de bois, plus chaleureux, il est aussi un meilleur orateur. Il en a d’ailleurs offert jeudi soir un exemple éloquent au moment de présenter le premier ministre à l’école De Rochebelle. Ses déclarations ont également été remarquées à la suite de l’attentat à la mosquée de Québec, l’an dernier.

Parallèlement à cela, l’avocat de profession a fait son chemin rapidement à Ottawa. Il y a un an, il a été nommé secrétaire parlementaire à la Santé puis, en septembre, il est passé aux Finances, où il est devenu le bras droit du plus important ministre fédéral, Bill Morneau. On le voit beaucoup dans l’entourage de M. Trudeau, et tous deux ont un style semblable. Avant les Fêtes, le magazine Maclean’s lui a enfin décerné le prix annuel « étoile montante ». Il s’agit d’un bel hommage rendu par les pairs à la Chambre des communes.

Intellectuel reconnu, M. Duclos n’en mène pas moins large au sein du gouvernement, en ce qu’il dirige l’un des principaux portefeuilles. Il fait partie de la première ligne. Dans cette optique, il fait une bonne paire avec M. Lightbound pour la région.

Signaux encourageants

Le caucus conservateur de Québec a dénoncé le « bilan médiocre » des libéraux à Québec. Le député Gérard Deltell a parlé de la tournée de M. Trudeau comme d’un « show de boucane ». Le premier ministre est tout de même reparti après avoir promis au maire de Québec « plusieurs centaines de millions » pour réaliser son projet de tramway. Il s’est également montré optimiste relativement à des contrats pour des travaux sur des brise-glaces destinés à la garde côtière canadienne. Il faudra voir ce qui se réalise vraiment, mais les signaux sont encourageants.