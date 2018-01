Route 117: «Il est temps qu’on se réveille au ministère des Transports»

Alors que l’élargissement de la route 117 se fait toujours attendre, un homme dont la conjointe a été victime d’un grave accident au début du mois presse le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports d’agir.

Le 2 janvier dernier, la femme de Marc Coiteux a été gravement blessée dans un accident qui a aussi coûté la vie à une septuagénaire sur la route 117, à Labelle, une route que plusieurs estiment dangereuse.

«C’est une route pour les gens des Hautes-Laurentides qui est extrêmement périlleuse, surtout en hiver», a raconté en entrevue à l’émission Le 9 heures celui qui a emprunté cette route des dizaines de fois.

La route 117 est le seul lien routier entre les Hautes-Laurentides et l’Abitibi-Témiscamingue. Elle est donc utilisée par des milliers d’automobilistes, mais aussi par de nombreux camionneurs. Or, le tronçon d’une soixantaine de kilomètres entre Rivière-Rouge et Mont-Laurier serait particulièrement problématique.

Selon le comité SOS 117, mis sur pied en 2004, 26 accidents mortels y auraient eu lieu de 2010 à 2016, et 37 personnes y auraient été blessées gravement.

«En proportion, ça en fait probablement le tronçon le plus dangereux de toutes les routes du Québec», ajoute Marc Coiteux, qui, avec son père, a écrit une lettre au ministère des Transports dans l’espoir que les travaux prévus soient finalement réalisés.

Québec, en 2011, se serait engagé à élargir la route, mais aurait changé d’idée en 2015, lorsque Robert Poëti était ministre des Transports.

«Il nous est revenu en nous disant: “Vous savez, avec le déficit zéro, on est un peu obligés de mettre tout ça sur la glace. On va sécuriser certains endroits.”»