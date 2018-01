Au procès de Lac-Mégantic, le jury se manifeste et interroge le juge

SHERBROOKE | Au neuvième jour des délibérations, vendredi matin, le jury qui doit rendre un verdict dans le procès des ex-employés de la MMA a posé une troisième question. Il aimerait savoir comment d’autres employés occupant les mêmes fonctions se seraient comportés les 5 et 6 juillet 2013.

Les membres du jury ont d’abord rappelé que la tragédie de Lac-Mégantic est un événement unique. Comme ils doivent déterminer si Thomas Harding, Richard Labrie et Jean Demaître, accusés de négligence criminelle ayant causé la mort des 47 victimes de Lac-Mégantic, ont commis un écart de conduite marqué et important, les 12 jurés ont souhaité obtenir plus de précisions sur ce que d’autres employés occupant les mêmes fonctions auraient fait, dans de mêmes circonstances, le soir des événements.

Le juge Gaétan Dumas a suggéré aux avocats de rappeler aux membres du jury qu’ils doivent prendre leur décision à partir de la preuve qui a été présentée au palais de justice de Sherbrooke depuis le 2 octobre 2017. Il a poursuivi en disant que le fardeau de la preuve appartient à la Couronne.

Selon le juge Dumas, si les membres du jury ont un doute sur l'écart de conduite qu'on reproche aux accusés, ils n’ont qu’à suivre les directives qu’il leur a déjà données pour un tel cas.

Les avocats de la défense désiraient réfléchir à la proposition du juge avant de donner leur accord et de répondre au jury, convoqué vers 11 h ce matin.