Procès Lac-Mégantic : les trois ex-employés de la MMA sont déclarés non coupables

SHERBROOKE | Le jury a acquitté aujourd’hui les trois ex-employés des accusations de négligence criminelle causant la mort des 47 victimes de la tragédie de Lac-Mégantic.

Au terme d’un procès qui a duré plus de trois mois, le jury a rendu un verdict de non-culpabilité à l’endroit de Thomas Harding, le conducteur du train de pétrole qui a explosé à Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013.

Il a aussi acquitté l’ex-contrôleur, Richard Labrie, qui gérait la circulation ferroviaire lors de la nuit incendiaire, ainsi que l’ex-directeur de transport, Jean Demaître.

M. Labrie était très ému à la sortie de la salle d’audience. Il a tenu à s’adresser aux citoyens de Lac-Mégantic.

« Ils nous ont montré beaucoup d’entraide et de résilience et je les remercie beaucoup. Je remercie mes avocats qui m’ont supporté et aidé. Ça a été dur. Ça a été long. Maintenant, c’est terminé. J’espère tourner la page et retourner dans l’anonymat comme avant le 5 juillet 2013 », a dit M. Labrie.

Il a aussi remercié les gens de Lac-Mégantic qui ont majoritairement soutenu les trois accusés pendant le procès.

Le conducteur du train, Thomas Harding, s’est présenté devant les journalistes, mais il a été incapable de parler, trop ému. Son avocat Thomas Walsh a pris la parole pour lui. « Il est très soulagé, très ému. Il sera toujours le symbole de la tragédie de Lac-Mégantic », a-t-il dit.

Ces trois hommes travaillaient pour la Montreal, Maine & Atlantic (MMA) lorsque leur train chargé de pétrole brut, immobilisé à Nantes, a dévalé la pente et déraillé à 101 km/h au centre-ville de Mégantic, causant de multiples explosions.

Les douze membres du jury étaient séquestrés depuis la soirée du mercredi 10 janvier et ils ont délibéré sur la preuve qui leur a été présentée depuis le 2 octobre 2017, au palais de justice de Sherbrooke, avant de rendre leur verdict.

La poursuite

La poursuite reprochait à Thomas Harding, le mécanicien de locomotive de 57 ans responsable du convoi, de ne pas avoir appliqué suffisamment de freins à main sur le train et de s'être fié aux freins à air des locomotives pour le maintenir en place. La défense avait plaidé que cette façon de faire, de sécuriser un train avec une combinaison des freins à main et des freins indépendants, était courante chez la MMA.

Le chef de train n'a pas non plus effectué de test d'efficacité de retenue des freins conformément aux règles en vigueur à l'époque.

Selon la poursuite, quand il a été informé de l'incendie à bord de la locomotive de tête 5017 et du fait que les pompiers avaient éteint le moteur, Harding aurait dû savoir que cela compromettait le fonctionnement des freins à air et il aurait dû retourner à Nantes pour sécuriser le train adéquatement.

À Jean Demaître, directeur de l'exploitation de la défunte MMA et Richard Labrie, contrôleur de la circulation ferroviaire, on reprochait de ne pas s'être informés auprès de Harding de la manière dont il avait sécurisé le train et de ne pas avoir envoyé un employé qualifié après l'incendie de la locomotive, afin de s'assurer que la situation était maîtrisée et que le train était immobilisé de façon à empêcher tout mouvement impromptu.

Les réactions à la suite de l'acquittement des trois accusés

► Me Véronique Beauchamp, procureur de la poursuite

« Ce n’est pas nécessairement la décision qu’on attendait, mais nous respectons les verdicts qui ont été rendus par les membres du jury, qui ont été très attentifs tout au long des procédures, qui ont effectué un travail qui était exigeant. Nous avons une pensée pour les familles en ce moment. Un procès, ce n’est pas un processus qui est facile pour les proches des victimes, les familles. On espère qu’ils auront la sérénité requise pour continuer. Nous tenons également à souligner le travail des enquêteurs qui ont été consciencieux tout au long des procédures. »

« [L’accusation de négligence criminelle causant la mort] est une des accusations qui est difficile à prouver dans le Code criminel. [Elle] nécessite l’examen de différents éléments. »

« L’enquête du BST n’a pas de lien avec une enquête criminelle. Je ne commenterai pas ni ne qualifierai les propos que le juge Dumas a tenus. Je tiens par contre à souligner les neuf jours que les jurés ont pris à rendre leur décision. »

► Richard Labrie, contrôleur de la circulation ferroviaire

« Aux 47 victimes et à tous les gens de Lac-Mégantic, j’espère que vous avez les réponses que vous demandiez avec ce procès-là. Malgré que je n’aie jamais parlé, j’ai toujours pensé aux autres. Je voudrais dire que les gens de Lac-Mégantic, avec ce qu’ils ont [vécu], ils nous ont montré beaucoup de courage, d’entraide et de résilience. Je les remercie beaucoup, ainsi que mes avocats qui m’ont aidé. Je n’avais pas prévu de pleurer, mais ça a été dur, ça a été long. Maintenant, c’est terminé. J’espère juste qu’on puisse facilement tourner la page et retourner dans notre anonymat d’avant le 6 juillet 2013. »

« Je suis très soulagé et je remercie beaucoup les gens de Lac-Mégantic qui nous ont appuyés. On sentait cet appui-là. »

AUDRÉ KIEFFER / AGENCE QMI

► Gaétan Bourassa, avocat de Jean Demaître, directeur de l'exploitation de la défunte MMA

« M. Demaître est extrêmement soulagé de la décision qui a été rendue. Après quatre ans et demi, il va pouvoir reprendre un peu sa vie en main et passer à une autre étape. On a quand même une grande pensée pour les victimes. [...] Je pense que la décision a été extrêmement bien réfléchie. On a un jury qui a été très attentif, qui a pris presque neuf jours de délibération. Je pense qu’on doit respecter leur décision. »

« C’est très émotif. Il y a un concept assez flou avec la négligence criminelle. On essaye d’interpréter la pensée à travers les faits et gestes. C’est complexe. »

► Jean Demaître, directeur de l'exploitation de la défunte MMA

« C’est sûr que je suis content [de la décision] ».

► Alain Croteau, directeur québécois des Métallos (par courriel)

« Il est malheureux de constater que la Couronne hésite peu à frapper sur la tête des travailleurs, mais que c’est une tout autre histoire lorsqu’il s’agit de chefs d’entreprise. C’est vrai dans le cas des patrons de la MMA comme lorsqu’il est question d’accident de travail causant la mort d’un travailleur. »

Photo d'archives

►Jean Clusiault, qui a perdu sa fille Kathy lors de la tragédie

« Très heureux du verdict parce que dans ma tête, et pas juste dans la mienne, les vrais coupables de cette tragédie-là, ce n’est pas M. Demaître, ce n’est pas M. Labrie, ce n’est pas M. Harding [...]. C’est une compagnie de broche à foin. »

►Me Thomas Walsh, avocat de Thomas Harding

► Marc Garneau, ministre fédéral des Transports et Ottawa réagissent

« La sécurité ferroviaire demeure ma priorité absolue. C’est la raison pour laquelle Transports Canada a pris plusieurs mesures visant à renforcer la sécurité ferroviaire et poursuit ce travail important. »

« Cet accident nous rappelle l'importance de disposer d’un cadre législatif efficace ainsi que d'un régime d’application de la loi rigoureux pour l’ensemble de notre réseau de transport ferroviaire, y compris le transport des marchandises dangereuses, afin d’offrir le plus haut niveau de sécurité ferroviaire possible au Canada. C’est la raison pour laquelle j’ai entrepris l’an dernier l’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour veiller à ce que la sécurité soit à l’avant-plan lorsqu’il s’agit de l’exploitation de nos chemins de fer. »

Photo d'archives

« De plus, en novembre dernier, j’ai annoncé une première étape concernant la gestion de la fatigue dans le secteur ferroviaire. Nous proposons d'aller de l'avant et de mettre en œuvre des changements fondés sur les données scientifiques probantes les plus récentes afin d'offrir la meilleure protection aux exploitants ferroviaires, aux voyageurs et aux personnes qui vivent à proximité de voies ferrées. »

« Transports Canada continue de surveiller de près la sécurité des activités ferroviaires partout au Canada et n'hésitera pas à prendre des mesures en cas de non-conformité. »

« Notre objectif est clair : prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que notre réseau de transport ferroviaire soit le plus sécuritaire possible pour les Canadiens. »

– Avec Agence QMI et TVA Nouvelles