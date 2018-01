Woody Allen et l’hypocrisie

Des comédiens qui ont déjà tourné avec lui jurent maintenant qu’on ne les y prendra plus jamais.

L’un d’eux a même redonné son cachet pour venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles. C’est que la fille adoptive d’Allen et Mia Farrow, Dylan, réitère ses accusations face au cinéaste : il l’aurait agressée quand elle n’avait que sept ans.

Mais quelle hypocrisie de la part des comédiens ! Ça fait des années que Dylan affirme que son père est un agresseur ! Et ce n’est que maintenant, avec le mouvement #metoo, que ces acteurs se rendent compte que le vent tourne et que ça n’est plus du tout « tendance » de s’associer avec Woody Allen ?