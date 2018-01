Lac-Mégantic : la réaction des citoyens saluée

La mairesse de Lac-Mégantic a salué, samedi, la réaction de ses concitoyens après l’annonce de l’acquittement des trois ex-employés de la MMA accusés de négligence criminelle causant la mort des 47 victimes lors de la tragédie de Lac-Mégantic.

Vendredi, au terme du procès qui s’est amorcé le 2 octobre, le jury a rendu un verdict de non-culpabilité à l’endroit de Thomas Harding, le conducteur du train de pétrole, de l’ex-contrôleur Richard Labrie, qui gérait la circulation ferroviaire lors de la nuit incendiaire, ainsi que de l’ex-directeur de transport Jean Demaître.

« Les citoyens de Lac-Mégantic ont eu une réaction très mature aux verdicts qui ont été annoncés, a fait savoir la mairesse Julie Morin en entrevue à LCN. Ce qui est arrivé à Lac-Mégantic, ce n’est pas facile et ça continue au quotidien encore. On se souvient de ces personnes qu’on a perdues et on a la grosse cicatrice en plein centre-ville qu’on voit chaque jour. »

Mme Morin s’est réjouie de voir que les citoyens sont capables de prendre du recul et de ne pas chercher un coupable. « On est en mode solution et c’est ce que je souhaite pour l’avenir », a ajouté la mairesse élue en novembre dernier.

Julie Morin regrette également qu’il y ait eu « beaucoup d’attention sur ce procès qui cherchait des coupables ».

Robert Bellefleur, de la Coalition citoyenne engagée pour une sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic, s’est dit satisfait des verdicts.

« C’est clair que ça ne ramènera pas les 47 victimes, ces verdicts-là. Ça ne soulagera pas toutes les familles. Par contre, ça nous permet d’avoir un peu de réponses à nos questions. Ça nous permet aussi de tourner la page. »

Questions sans réponse

M. Bellefleur estime que certaines questions sont restées sans réponse jusqu’à maintenant. « Qui a organisé et financé le transport de ce pétrole hautement inflammable du Dakota, mais qui a été étiqueté non inflammable et transporté dans des citernes [...] reconnues peu sécuritaires? Qui a permis à la MMA de faire circuler les trains avec un seul employé? »

Selon lui, c’est en « haut lieu qu’on peut retrouver de plus grands responsables ».

Tout comme la mairesse de Lac-Mégantic, Robert Bellefleur déplore que rien n’ait changé depuis cette tragédie. « On stationne encore des convois à Nantes, en haut de la pente, au même endroit où est parti le train de la mort », a-t-il précisé.

Voie de contournement et enquête publique

En plus de la voie de contournement réclamée par plusieurs, Robert Bellefleur exige également une enquête publique. « C’est la seule façon d’avoir plus de réponses de l’ensemble des acteurs », a-t-il lancé, précisant qu’elle « permettrait surtout d’éviter d’autres tragédies ».

En début de nuit, le 6 juillet 2013, un train de 72 citernes remplies de pétrole brut laissé sans surveillance sur la voie de circulation, à Nantes, s’est mis en mouvement pour partir à la dérive sur une douzaine de kilomètres et dérailler au centre-ville de Lac-Mégantic.

Richard Labrie, Jean Demaître et Thomas Harding travaillaient pour la Montreal, Maine & Atlantic Railway (MMA) lorsque le train chargé de pétrole brut, immobilisé à Nantes, a dévalé la pente et déraillé à 101 km/h au centre-ville de Mégantic, causant de multiples explosions et la mort de 47 personnes.