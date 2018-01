MoiAussi changerait les rapports

Les hommes se questionnent davantage sur leurs techniques de séduction alors que les femmes craignent moins de poser leurs limites depuis le mouvement #MoiAussi, constate une spécialiste de la sexualité.

« Ce que je remarque, c’est que les hommes sont plus prudents lorsqu’ils approchent les femmes. Et c’est une bonne chose ! » lance la Dre Laurie Betito, psychologue spécialisée en sexothérapie et directrice du Pornhub Sexual Wellness Center.

Rencontrée dans le cadre du Salon de l’amour et de la séduction qui s’arrêtait cette fin de semaine à Montréal, la Dre Betito affirme avoir observé plusieurs changements dans la façon dont les hommes et les femmes vivent leur sexualité depuis la vague de dénonciations de cet automne.

Elle raconte que depuis l’affaire Weinstein, plusieurs hommes l’ont consultée pour savoir quels comportements de séduction sont appropriés.

« Ce que je leur dis, c’est qu’il faut tout simplement apprendre à reconnaître les signes qu’une personne envoie quand elle n’est pas intéressée, et accepter de se faire dire non. Si vous offrez un verre à une femme et qu’elle vous dit “non merci”, respectez cette réponse et n’insistez pas », dit-elle.

Les femmes s’affirment

« Ça ne veut pas dire que les hommes doivent arrêter de draguer, précise-t-elle. Ils doivent juste apprendre la différence entre séduire et être creepy ! »

Les femmes prennent quant à elles davantage le contrôle de leur sexualité et expriment plus ouvertement leurs désirs, soutient la Dre Laurie Betito.

« Avant, on socialisait les filles en leur disant qu’elles devaient se comporter de façon à se trouver un mari, qu’elles ne devaient pas être dramatiques ou rouspéter. Mais maintenant, les filles apprennent de plus en plus à s’affirmer dans tous les aspects de leur vie », souligne-t-elle.

Selon elle, la véritable égalité des sexes est toutefois encore loin d’être atteinte.

« Encore aujourd’hui, il y a ce double standard qui fait qu’une femme qui prend en charge sa sexualité et son plaisir est jugée ou culpabilisée (slut-shaming), alors qu’un homme qui fait la même chose est acclamé. Ça, ce n’est pas de l’égalité. »

Consentement

Des adeptes de BDSM (bondage, discipline, sadomasochisme) se réjouissent également de voir que le mouvement #MoiAussi a ouvert le dialogue sur la notion de consentement. Après tout, les règles préétablies et le consentement sont à la base des pratiques de cette communauté, fait valoir Sara-Jay Bard.

« C’est pour ça qu’on n’aime pas vraiment Fifty Shades of Grey, parce que le dominant se rend au-delà du consentement, au-delà des limites de la personne soumise, ce qui va totalement à l’encontre des principes du BDSM », dit cette adepte.

« En réalité, la personne qui a le contrôle, c’est la personne qui reçoit, pas celle qui domine, poursuit-elle. Parce que c’est elle qui peut retirer son consentement à n’importe quel moment. »

Les femmes assument leurs achats coquins

Photo Catherine Montambeault

Comme les femmes assument davantage leur sexualité, elles sont de plus en plus nombreuses à prioriser leur propre plaisir en se procurant des jouets coquins, rapporte la directrice de succursale d’une boutique érotique.

Pendant longtemps, les femmes étaient mortifiées à l’idée que l’on découvre les jouets érotiques qui se cachaient au fond de leur tiroir. Mais peu à peu, les tabous autour de ces objets s’estompent, remarque Marilou Desmarteaux, de Sexy et Cie.

« Les femmes sont de plus en plus conscientisées sur l’importance de bien connaître leur sexualité pour que leur partenaire soit ensuite en mesure de leur faire plaisir », explique-t-elle.

« Avec la médiatisation du monde de l’érotisme, les gens sont plus curieux, poursuit-elle. On a des femmes de 70 ans qui viennent en boutique et qui nous disent qu’elles n’ont jamais eu de jouets érotiques de leur vie, mais qu’elles veulent essayer ! »

Satisfaction personnelle

Selon Marilou Desmarteaux, les femmes souhaitent encore procurer du plaisir à leur partenaire, mais accordent désormais tout autant d’importance à leur satisfaction personnelle.

« Le concept de femme-objet a longtemps fait qu’au lit, on considérait que la femme était là pour faire plaisir à l’homme, mentionne-t-elle. Mais maintenant, les femmes sont beaucoup plus en contrôle et s’attendent à être satisfaites elles aussi. Je pense que la vie sexuelle du monde entier va beaucoup mieux depuis quelques années grâce à ça ! »

Nouveaux gadgets

Parmi les nouveaux produits érotiques qui font fureur ces jours-ci, on compte notamment les « stimulateurs de plaisir par air », qui utilisent la pression d’air plutôt que la vibration pour stimuler les zones ciblées.

L’application mobile montréalaise Miss On the Go, qui permet à de purs inconnus de contrôler votre vibrateur à distance, est également très populaire, constate Mme Desmarteaux.