Procès Lac-Mégantic: «Une notion difficile» pour les jurés

Les jurés au procès des ex-employés de la MMA ont eu une lourde tâche en devant trancher sur une accusation particulièrement délicate, expliquent de nombreux avocats contactés par Le Journal.

« La négligence criminelle est une notion difficile, explique l’avocate Mia Manocchio. Je l’enseigne à l’école du Barreau et ce n’est pas toujours facile. C’est difficile à comprendre et à prouver. »

Contrairement aux autres accusations dans le Code criminel, la Couronne n’avait pas à prouver que les ex-employés de la MMA avaient l’intention de faire dérailler le train qui a causé la mort de 47 personnes à Lac-Mégantic.

À la place, elle devait convaincre que les agissements des accusés constituaient « un écart marqué par rapport à ce qu’aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances », explique pour sa part l’avocate Alexandra Longueville.

« Quand on parle de la person­ne raisonnable, on la compare avec quelqu’un qui a les mêmes compétences, explique Me Longueville. Même si un accusé a fait des erreurs, il faut qu’il y ait une insouciance déréglée et téméraire. Un simple écart de conduite, ce n’est pas assez. »

Cette question était le nerf de la guerre, explique Me Charles B. Côté. Et le jury a conclu que la preuve de la Couronne ne permettait pas de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité des accusés, dit-il.

L’avocat Jean-Claude Hébert croit que, dans les causes de négligence criminelle, « ce n’est peut-être pas a priori le meilleur choix que d’aller devant jury ».

« Les concepts qui s’appliquent sont flous », dit-il, tout en rappelant que c’est la Couronne qui a choisi ce mode de procès.

Travail sérieux

Les jurés n’ont pas passé des années à étudier le droit comme le font les juges et ils n’ont pas de formation dans le domaine ferroviaire. Mais le juge les a instruits en droit et toute la preuve leur a été présentée conformément à la loi. « Je pense qu’on peut être convaincus que, pour avoir travaillé pendant neuf jours, le jury a dû faire l’exercice juridique avec sérieux, qu’il ne s’est pas laissé aller à des sentiments », dit l’avocate Véronique Robert.

La longueur des délibérations et les précisions demandées sur « l’écart marqué » nécessaire à une condamnation démontrent le sérieux du travail du jury, dit la juge retraitée Nicole Gibeault.

« Même si c’est une cause compliquée, il ne faut pas minimiser les capacités des citoyens, dit-elle. Ils ont bien saisi leur rôle et même face à une impasse, au lieu de jeter l’éponge, ils ont continué à travailler. »

L’avocat Walid Hijazi est convaincu que les jurés ont mis leurs émotions de côté dans un procès concernant l’une des plus grandes tragédies du Québec.

En Appel ?

Reste maintenant à savoir si la Couronne décidera de porter en appel les verdicts d’acquittement. Comme les délibérations des jurés sont secrètes, la façon dont les jurés en sont arrivés à leur conclusion ne peut pas être attaquée.

« La seule façon de faire appel, c’est en s’attaquant aux directives du juge ou à la preuve qui a été admise ou refusée », explique le criminaliste Jean-Pierre Rancourt.

Par exemple, lors du procès, le jury n’a jamais su que le conducteur Tom Harding avait déjà été suspendu pendant cinq jours, en 2008, pour avoir omis de serrer les freins à main d’un convoi.

« Mais après un procès comme ça, je ne pense pas que la Couronne aurait intérêt à faire appel », conclut-il.

– Avec la collaboration d’Antoine Lacroix, Hugo Duchaine et Camille Garnier