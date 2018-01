Un temps doux cette fin de semaine avant la tempête lundi

Le temps sera doux samedi, alors que la température sera sur ou au-dessus du point de congélation dans la plupart des régions du Québec. La météo se gâtera cependant à partir de lundi soir, alors qu’une nouvelle tempête hivernale est attendue.

À Montréal, le mercure pourrait atteindre 3 degrés au courant de la journée, sous un ciel nuageux. La nuit de samedi à dimanche risque d’être plus froide, avec un minimum de -7 degrés. Quelques averses de neige sont attendues dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche.

La température sera également clémente dans l’ensemble du Québec, sur ou au-dessus du point de congélation, à l’exception de Rouyn-Noranda (maximum de -1), Gaspé (maximum de -4) et Sept-Îles (maximum de -9). Ces trois villes devraient par ailleurs recevoir de 5 à 10 centimètres de neige au cours de la journée.

Environnement Canada a toutefois émis une alerte de tempête hivernale pour le sud-ouest, le centre et l’Est du Québec à partir de lundi soir. Des quantités importantes de neige sont attendues et causeront de la poudrerie à cause des vents forts.

À partir de mardi, la neige pourrait se changer en pluie verglaçante ou en pluie sur l’extrême sud de la province. Environnement Canada recommande aux automobilistes de devancer ou de retarder tout déplacement non essentiel.