200 bouteilles de whisky saisies à Vancouver

VANCOUVER | Un restaurant de Vancouver, en Colombie-Britannique, s’est fait saisir 242 bouteilles de whisky la semaine dernière, dans ce que le propriétaire a qualifié de «descente digne de [l’époque de] la prohibition».

Le Fets Whisky Kitchen a indiqué sur Facebook jeudi dernier que trois employés du gouvernement, accompagnés de policiers, ont saisi pour 40 000 $ d’alcool. Trois autres établissements vendant également du whisky de la Scotch Malt Whisky Society ont également été visés par des saisies la même journée, a affirmé le restaurant.

Ce dernier se vante sur Facebook de servir la plus grande sélection de whiskys au Canada, et l’une des plus vastes dans le monde.