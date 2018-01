Des factures d’électricité plus salées pour les Québécois

MONTRÉAL | La vague de froid qu’a connue le Québec dès le début de l’hiver a eu un impact significatif sur la facture d’électricité des Québécois.

Selon Hydro-Québec, les augmentations moyennes pour le mois dernier seront de l’ordre de 12 $ pour un logement, de 30 $ pour une petite maison, de 39 $ pour une maison de taille moyenne et de 44 $ pour une grande maison.

Il faut dire que décembre 2017 a été beaucoup plus froid que les années précédentes alors que la température moyenne a été de -8,6 °C, comparativement à -4,3 °C l’an dernier, 1,7 °C en 2015 et -2,6 °C en 2014.

«Le chauffage représente 60 % de la facture d’électricité. En hiver, quand il fait froid, on chauffe plus et ça coûte plus cher», a expliqué le porte-parole d’Hydro-Québec Marc-Antoine Pouliot, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Pour économiser, la société d’État suggère d’abaisser le chauffage d’un degré en votre absence et de moins chauffer les pièces inoccupées de votre résidence.

«Il faut garder en tête aussi que, si vous avez des difficultés à payer vos factures, on prend des ententes de paiements avec nos clients», a rappelé M. Pouliot en appelant les clients aux prises avec des difficultés financières à contacter rapidement la société d'État, avant que les factures ne s'empilent.

De l’aide pour les familles démunies

Par ailleurs, l’organisme Jeunesse au Soleil vient en aide aux familles dans le besoin qui n’arrivent pas à se chauffer convenablement.

Par le biais de son programme d’aide au chauffage, l’organisme peut livrer gratuitement du mazout à ceux dont le réservoir est vide, peut négocier des ententes avec Hydro-Québec, mais aussi aider des familles à mieux isoler leur logement avec le programme Éconologis. Jeunesse au Soleil peut aussi offrir une aide financière en «dernier recours».

«C’est pour des familles à faible revenu. Souvent, les gens, après avoir payé leur loyer. ils ont à choisir entre payer la nourriture ou payer leur facture d’électricité et de chauffage. Ce sont des familles qui vivent des moments difficiles, qui ont parfois des logements très mal isolés qui coûtent cher en chauffage», a expliqué la porte-parole de Jeunesse au Soleil, Anne St-Arnaud.