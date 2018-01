Disparition d'un homme de 89 ans à Terrebonne

TERREBONNE | Un octogénaire a été porté disparu, dimanche, par la police de Terrebonne qui sollicite l'aide du public afin de le retrouver.

Georges Horth, un homme de 89 ans, a quitté la résidence Le Manoir, l'établissement pour personnes âgées où il demeure, vers 13 h 30 samedi. Il n'a pas été revu depuis.

La santé du disparu pourrait être compromise, a précisé le Service de police intermunicipal Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines /Bois-des-Filion.

M. Horth mesure 1,73 m (5' 8''), près 105 kg (231 lb), a les cheveux gris et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail rayé noir et blanc, une casquette, des lunettes, un manteau en cuir noir et des bottes noires. L'homme s'exprime en français.

Le disparu se déplacerait à bord d'une camionnette Ford F-150 2012 noire, immatriculé 864 YGP. Le véhicule n'a pas de hayon arrière (tailgate).

Quiconque aperçoit M. Horth peut aviser la police en composant le 9-1-1 ou le 450 471-4121.