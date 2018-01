Elle crée un conte avec les dessins de sa fille décédée

Une malformation cardiaque serait finalement à l’origine de la mort subite de la fillette de 7 ans. Son départ inattendu a fait basculer l’univers de son petit frère, Léo, de sa petite sœur, Rose, et de ses parents, Karine Lizotte et Martin Elie. Il fallait retrouver le goût de vivre.

« Je l’écoute. Je fais ce que j’aime et ça me fait du bien. Depuis que j’ai eu le livre entre les mains, je me sens revivre et mon psy m’a donné mon congé. C’est un état d’esprit que je ne pensais pas ravoir : le goût de mordre dans la vie », a-t-elle confié. Karine Lizotte n’avait aucune compétence en termes de publication et de rédaction de livre.