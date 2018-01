Lancement de la Semaine pour un Québec sans tabac

MONTRÉAL | Des centaines de Québécois sont décédés d'un cancer de la gorge ou de la bouche l'année dernière en raison du tabagisme, a souligné le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) au moment de lancer la Semaine pour un Québec sans tabac, dimanche.

Alors que 1,3 million de Québécois sont toujours adeptes des produits du tabac, le CQTS a rappelé que le tabagisme est la cause de nombreux cancers.

«Les fumeurs sont jusqu'à dix fois plus à risque de souffrir d'un cancer de la bouche et quatre fois plus à risque d'avoir une maladie du cœur que les non-fumeurs, alors que 85 % des cancers du poumon et 60 % des décès liés au cancer de la gorge sont dus au tabagisme», a souligné l'organisme dans un communiqué.

L'an dernier, 1070 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer de la bouche et 300 personnes sont décédées des suites de la maladie. Par ailleurs, seuls 17 % des personnes atteintes d'un cancer du poumon, qui touche environ 28 600 Canadiens par année selon la Société canadienne du cancer, survivent plus de cinq ans après le diagnostic.

«Beaucoup trop de gens que j'aime sont décédés d'un cancer causé par les produits du tabac dans les dix dernières années», a résumé la comédienne Geneviève Brouillette, porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac, en invitant les fumeurs à tenter de s'affranchir de leur dépendance.

1,3 million de fumeurs

Les Québécois sont de moins en moins intéressés par le tabac, montrent les données de l'Institut national de santé publique. En 2013, 17 % des hommes et 14 % des femmes fumaient, contre 22 % et 20 % respectivement en 2003.

Les Québécois sont relativement un peu plus nombreux que les Canadiens à fumer, alors que 16 % des hommes et 12 % des femmes étaient des adeptes du tabac en 2013.

Différents services gratuits sont offerts aux fumeurs qui cherchent à écraser pour de bon, incluant la ligne téléphonique 1 866 JARRETE (1 866 527-7383), les centres d'abandon du tabagisme et le site jarrete.qc.ca.

Les fumeurs sont aussi invités à s'inscrire au Défi J'arrête, j'y gagne (defitabac.ca). En s'inscrivant, les participants s'engagent à ne pas fumer pendant six semaines, soit du 5 février au 18 mars.