Les loteries les plus populaires de l’année

Selon des récentes statistiques de Loto-Québec obtenues par Le Journal, les loteries à tirage ayant attribué le plus de lots l’an dernier sont Lotto Max, Lotto 6/49, Banco, l’Extra et Mise-o-jeu.

Sur les quelque 25 billets à gratter de Loto-Québec, les plus chanceux ont été ceux de La poule aux œufs d’or, Gagnant à vie, Mots cachés, Scrabble et 100 $ Ultime. « La poule aux œufs d’or a toujours été très populaire auprès des Québécois. On remarque aussi généralement que les jeux de mots sont très appréciés », indique le porte-parole de la Société d’État, Danny Racine.

Sans surprise, les plus gros lots de l’année ont été gagnés au Lotto Max, alors que deux lots de 60 M$ et un de 55 M$ ont été remis à des Québécois chanceux, faisant de 2017 une année record pour Loto-Québec.

Les plus gros lots gagnés au moyen des billets à gratter ont été de 5 M$ grâce à un billet de la loterie Célébration et quatre lots de 1,5 M$ gagnés aux loteries Méga $$$$ et Gagnant à vie ! édition spéciale, qui n’a fait que deux gagnants de 100 000 $ par année à vie l’an dernier. La loterie Grande Vie a fait 16 gagnants et Gagnant à vie a fait 11 récipiendaires de 1000 $ par semaine à vie.