Raphaël Fortin élu chef du NPD Québec

MONTRÉAL | Raphaël Fortin a été élu comme premier chef du Nouveau Parti démocratique du Québec (NPDQ), dimanche après-midi.

Les militants ont préféré cet homme de 37 ans à son unique adversaire, Raymond Côté, à la tête de ce nouveau parti politique québécois.

M. Fortin a récolté 62 % des voix contre 37 % pour M. Côté. Le parti a précisé que 397 militants ont voté, soit un taux de participation de 67,5 %.

«Maintenant, le véritable travail commence, l’échéance est courte, a dit le nouveau chef dans son discours de victoire en parlant des élections provinciales de l’automne prochain. Le Nouveau Parti démocratique du Québec croit en un fédéralisme asymétrique en coopération avec les aspirations et droits de tous les peuples habitant le Canada en prenant compte des spécificités et du caractère unique du Québec et de ses inaliénables droits collectifs.»

Raphaël Fortin a aussi souligné qu’il veut maintenir la classe moyenne prospère et protéger le filet social.

Il travaille dans la restauration depuis 12 ans, selon son site internet.

Avant le vote pour la chefferie du NPDQ, Pierre Ducasse a assuré l’intérim à la tête du parti.

Le NPDQ est inscrit depuis le 30 janvier 2014 auprès du Directeur général des élections du Québec. L’idée de créer un pendant provincial au NPD du Canada est née dans la foulée de la «vague orange» de 2011, alors que 58 députés néo-démocrates avaient été élus au Québec, contribuant à faire du parti l’opposition officielle à Ottawa.

Le parti avait obtenu à peine plus de 1,3 % des voix lors de l’élection partielle dans Louis-Hébert, le 2 octobre dernier.