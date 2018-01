La proportion de femmes médecins augmente au Québec

MONTRÉAL – La profession de médecin tend à se féminiser au Québec : 50,1 % des médecins actifs sont des femmes, mais cette proportion grimpe à 63 % chez les étudiants en médecine.

C’est notamment ce qui ressort du bilan annuel sur la profession, publié par le Collège des médecins du Québec, lundi.

La proportion du nombre de femmes médecins augmente d’environ 1 % par année, estime l’ordre professionnel.

Par ailleurs, au 31 décembre dernier, il y avait 261 médecins de plus en activités au Québec comparativement à un an plus tôt.

Parmi les 20 313 médecins qui exercent la médecine au Québec, 9 684 (47,7 %) sont des médecins de famille et 10 360 (51 %) détiennent un permis d’exercice dans l’une des 59 autres spécialités reconnues au Québec. Enfin, 269 médecins (1,3 %) ont un permis restrictif ou un permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France.

La Montérégie est la région du Québec qui a connu la hausse la plus importante du nombre de médecins actifs en 2017, avec un ajout de 52 professionnels. À l’inverse, Québec (-12) et Montréal (-5) ont vu leur nombre de médecins actifs diminué au cours de 2017.