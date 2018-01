La rivière Saint-François sous surveillance

DRUMMONDVILLE | Les précipitations de neige et de pluie attendues lundi et mardi en Estrie et au Centre-du-Québec inquiètent plusieurs riverains de la rivière Saint-François.

La crue soudaine des eaux de la rivière Saint-François la semaine dernière lors du redoux a causé de nombreux dégâts.

«Nous avions rénové au complet notre chalet, mais maintenant, tout est à recommencer! On espère que la pluie prévue demain ne compliquera pas à nouveau notre vie», a confié Judith Nadeau, propriétaire d'une maison et d'un chalet sur le chemin de la Longue-Pointe, à Drummondville.

Selon les prévisions d'Hydro-météo, des précipitations de neige sont attendues dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'entre 10 et 20 millimètres de pluie sont prévus dans la journée de mardi en Estrie et au Centre-du-Québec.

La Sécurité civile et le Service incendie de Drummondville surveilleront activement le niveau de la rivière Saint-François pour éviter la formation d'embâcles et le niveau de l'eau. «Nous allons intensifier les rondes de surveillance de la rivière au courant de la nuit prochaine pour s'assurer de la circulation de l'eau et de la glace», a expliqué Yves Beaurivage, du Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville.