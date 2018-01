La tempête débute sur le sud-ouest du Québec

MONTRÉAL | La tempête annoncée depuis quelques jours a commencé à libérer ses premiers flocons sur le sud-ouest du Québec, lundi soir, alors que la neige se changeait tranquillement en grésil au cours de la soirée.

Selon Environnement Canada, les précipitations solides devraient rapidement laisser leur place à du verglas au cours de la nuit. «Des quantités de précipitations verglaçantes importantes de 10 à 15 millimètres sont possibles, particulièrement sur la vallée du fleuve du Saint-Laurent et la vallée de la rivière des Outaouais», a averti Environnement Canada.

Les régions du centre et de l'est du Québec, pour leur part, peuvent s'attendre à recevoir entre 25 et 40 centimètres de neige. «Les régions de Charlevoix aux Escoumins connaîtront la quantité la plus importante de neige», a précisé Environnement Canada, tandis que la Capitale-Nationale et la Mauricie pourraient recevoir, à leur tour, du verglas mardi matin.

Outaouais

La tempête a commencé à frapper vers la fin de l'après-midi, lundi, en Outaouais. «Les conditions routières sont présentement difficiles. Svp réduisez votre vitesse, partez plus tôt et ne prenez pas de risques inutiles.

Nous aimons parler avec vous et non de vous! Soyez prudents», avait notamment invité la police de la MRC des Collines sur sa page Twitter, en partageant une photo montrant une route enneigée avec une mauvaise visibilité.

En raison de l'arrivée de ce cocktail météo, plusieurs organismes se sont mis en veille de tempête et ont invité les citoyens à la prudence. C'est notamment le cas d'Urgences-santé, qui a appelé les automobilistes à être

vigilants et à repousser les déplacements non essentiels.

«Les usagers de la route devront faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions de la route. De plus, ils devraient s'informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511», a renchéri le ministère des Transports, en assurant que ses équipes seront à pied d'œuvre pour déneiger les 32 000 km de routes sous sa responsabilité.

Des commissions scolaires ont aussi assuré suivre la tempête de près. «La CSDM surveille attentivement la situation quant à l’ouverture ou la fermeture de ses établissements», a notamment indiqué la commission scolaire de Montréal.