Thomas Harding « assume » sa part de responsabilité

Le conducteur du train qui a explosé à Lac-Mégantic, Thomas Harding, s’est dit « profondément désolé », lundi, pour sa part de responsabilité dans cette tragédie.

L’ex-employé de la Montreal, Maine & Atlantic (MMA) est sorti de son mutisme pour la première fois depuis son acquittement dans les bureaux de son avocat, à Sherbrooke.

Il s’est d’abord adressé aux familles et aux amis des 47 victimes du déraillement de train survenu en juillet 2013.

« Je ne trouve pas les mots suffisants pour exprimer ma sympathie. Je suis profondément désolé pour ma part de responsabilité dans cette tragédie. J’assume cette responsabilité maintenant, et je l’assumerai toujours », a-t-il déclaré d’un ton posé.

Lisant un texte en français, puis en anglais, M. Harding a tenu à remercier les membres du jury pour « le sérieux qu’ils ont mis à accomplir leur tâche ». Il a également salué ceux qui l’ont soutenu tout au long des procédures, notamment en lui envoyant des lettres et des cartes.

Procès « bon » pour lui

L’un de ses avocats, Thomas Walsh, a ensuite répondu aux questions des journalistes. Il a affirmé que le procès avait été « très bon » pour Thomas Harding, puisque le public avait eu l’occasion de mieux saisir les circonstances entourant la tragédie.

« [M. Harding] n’est plus vu comme la seule et unique personne concernée, a-t-il dit. Je pense que tout le monde comprend mieux que c’était systémique, les problèmes avec la MMA et l’industrie ferroviaire en général. [...] Mais la responsabilité morale, évidemment, est toujours là et va y être toujours. »

L’avocat a aussi souligné que la réaction des gens de Lac-Mégantic à la suite du verdict était « très encourageante ». Il a toutefois dit espérer que les personnes contrariées par la décision, comme Raymond Lafontaine, qui a perdu un fils, deux belles-filles et une employée, soient confortées par le message de M. Harding.

Après l’annonce du verdict, Raymond Lafontaine avait déploré dans Le Journal que le jury venait de « dire à tout le Québec et aux pays qui nous écoutent que tu peux brûler une ville sans être responsable ».

« Je pense que ce que [M. Lafontaine] essayait de dire, c’est que personne n’avait assumé sa part de responsabilité, a soutenu Me Walsh lundi. Donc, j’espère que le message de M. Harding va résonner chez M. Lafontaine. »

Retour devant les tribunaux

Après trois mois de procès, Thomas Harding a été acquitté vendredi des accusations de négligence criminelle déposées contre lui, tout comme l’ex-contrôleur ferroviaire Richard Labrie et l’ancien directeur du transport à la MMA Jean Demaître.

Ses deux coaccusés se sont adressés aux médias à la sortie de la salle de cour, alors que M. Harding était demeuré silencieux.

Les trois hommes seront de retour devant les tribunaux le 5 février pour faire face aux accusations pénales portées contre eux par le fédéral.

– Avec l’Agence QMI