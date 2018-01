Réponses exigées avant les cinq ans de la tragédie

LAC-MÉGANTIC | La mairesse de Lac-Mégantic veut se faire confirmer avant les cinq ans de la tragédie que les rails seront chassés du centre-ville. Un message qu’elle a porté directement aux bureaux des premiers ministres Couillard et Trudeau dans la foulée du verdict rendu vendredi.

Julie Morin confie avoir tenté de communiquer directement avec les deux premiers ministres « dès que le verdict est sorti », lorsqu’ont été acquittés les trois employés qui avaient à leur charge le train meurtrier de juillet 2013.

« On a la preuve que ce ne sont pas des erreurs humaines [qui ont conduit à la tragédie]. Ce n’est pas juste des hommes qui ont manqué de jugement, c’est le système qui est malade », lance-t-elle dans une entrevue avec Le Journal.

« Il y a un danger réel [qu’un autre déraillement se produise] », croit celle qui a été élue en novembre. Or, le projet de voie de contournement fait du surplace, même s’il est dans l’air depuis l’accident, déplore Julie Morin.

« Ce que je suis tannée un peu, c’est de voir le provincial qui lance la balle au fédéral, et le fédéral qui la lance au provincial. Je veux m’assurer de parler à tous ces gens-là pour leur dire que d’ici le 5 juillet prochain, on a des attentes, on fait des demandes claires et la balle est dans votre camp », énonce-t-elle.

Julie Morin indique avoir reçu un appel du premier ministre Philippe Couillard, samedi, alors qu’il se trouvait en Chine pour une mission économique. « Je sens vraiment de l’ouverture », avance-t-elle.

Espace commémoratif

Autre projet qui occupera la mairesse cette année, l’idée d’un lieu commémoratif à la mémoire des 47 victimes de l’accident progresse. « L’Espace de mémoire » devrait voir le jour sur le site de l’ancien Musi-Café, où on a déploré le plus grand nombre de morts. Des consultations publiques ont déjà eu lieu et un comité citoyen planche maintenant sur la question.

« Il y a des gens qui voudraient faire quelque chose d’immense et d’autres qui veulent que ce soit sobre, alors il faut y aller délicatement », souligne Julie Morin. Des esquisses pourraient être proposées aux citoyens cet été.

Lac-Mégantic réfléchit aussi à la possibilité de mettre en valeur des artéfacts qu’elle a conservés de la tragédie dans la gare qui sert présentement de bureaux.

« C’est embryonnaire, mais on se dit que c’est peut-être ce qu’il faut faire, car en ce moment, les touristes [...] veulent de l’information et ce sont les citoyens qui sont toujours pris pour la donner, la répéter, et ce n’est pas facile », mentionne Mme Morin.