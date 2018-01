«L’état au régime ou l’état au gym?» demande le PQ

L’état au régime ou l’état au gym? Telle est la question posée par le Parti québécois dans sa nouvelle campagne publicitaire.

Mise en place dans la nuit de dimanche à lundi, cette offensive publicitaire d’affichage sauvage à Montréal vise à inviter la population à une réflexion collective.

«C’est un clin d’œil parce qu’on débute l’année 2018 et ce sera une année importante, une année électorale. Nous on veut amorcer la discussion avec les Québécois pour savoir quel genre de gouvernement ils veulent, explique le député péquiste Mathieu Traversy. L’idée est de bien se définir aux yeux de l’électorat.»

Photo courtoisie

Cette campagne publicitaire qui s’articule aussi sur les médias sociaux est donc une façon pour le Parti québécois de se distinguer du Parti libéral et de la Coalition avenir Québec.

«L’idée c’est de savoir quel genre de gouvernement les Québécois veulent. Un qui propose un régime minceur austère ou un gouvernement plus souple et plus fort», plaide M. Traversy.

Souhaitons-nous un État maigre, affaibli ou un État plus souple, plus performant, en mesure de servir les intérêts de chacun?



À la veille des élections de 2018, nous invitons la population du Québec à donner son opinion 👉 https://t.co/3kqx6Z5Ysk#polqc #pq pic.twitter.com/QfZB3Ps73K — Parti Québécois (@partiquebecois) 22 janvier 2018

Le Parti québécois a misé sur l’agence Upperkut, afin de réaliser cette campagne publicitaire. Il s’agit de la même firme qu’a embauchée Valérie Plante, lors de la campagne électorale à la mairie de Montréal.