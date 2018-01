Agression au Festival western de Saint-Tite: l'accusé plaide coupable

SHAWINIGAN - Marc-André Paquin prendra le chemin des cellules pour un coup de pied qui aurait pu être fatal. Il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves, mardi matin, au palais de justice de Shawinigan.

Les faits remontent à septembre 2015, lorsqu'une querelle avait éclaté entre l'accusé et la victime, au Festival western de Saint-Tite.

Marc-André Paquin estimait que Martin Caron se faisait un peu trop insistant pendant une discussion avec l'une de ses amies. Les esprits s'étaient échauffés, mais des gens les avaient séparés afin qu'ils n'en viennent pas aux coups.

Toutefois, Martin Caron s'était ensuite penché pour ramasser une peluche qu'il avait gagnée plus tôt dans la soirée. C'est alors que Marc-André Paquin lui a asséné un violent coup de pied à la tête.

M. Caron est tombé à la renverse et sa tête a violemment heurté le sol. Les ambulanciers l'ont trouvé dans une mare de sang.

Il est demeuré sept jours dans le coma et a dû être opéré au cerveau. Les médecins ont même craint pour sa vie. Il conserve encore, aujourd'hui, des séquelles de sa blessure.

On prévoyait que le procès s'étendrait sur trois jours, mais l'accusé a finalement décidé de reconnaître sa culpabilité.

«Il y a eu des discussions de dernière minute. M. Paquin a décidé de disposer de son dossier. Il y aura des plaidoiries [...] le 21 février, mais on présentera une suggestion commune au juge et on peut penser d'emblée que ça inclura une peine d'emprisonnement», a expliqué son avocat Jean-Sébastien Gladu.

Paquin est aujourd'hui âgé de 33 ans et a un enfant en bas âge.

Il a expliqué en cour qu'il n'avait pas eu l'intention d’infliger de telles blessures à la victime. Il a expliqué devant le juge qu'il plaidait coupable pour régler cette histoire une fois pour toutes.