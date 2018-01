Lac-Mégantic soulagée

LAC-MÉGANTIC | Le porte-parole Coalition des citoyens et des organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, estime que l’annonce d’Ottawa de financer la voie de contournement est très positive.

M. Bellefleur remercie l’engagement de Marc Garneau de redonner un peu d’espoir aux Méganticois afin qu’ils puissent entrevoir désormais leur guérison et leur avenir avec un plus grand sentiment de sécurité et de quiétude.

Au cours des dernières années, M. Bellefleur a rencontré à quelques reprises le ministre Garneau pour dénoncer l’état des rails à Lac-Mégantic. Le ministre répétait que le transport ferroviaire était sécuritaire, ce qui avait amené le porte-parole à durcir le ton.

Le porte-parole fait valoir que la construction de la voie de contournement vient régler le problème à la source.

Procès déterminant

«L’attente des Méganticois a été longue et pénible», a-t-il déclaré.

Selon lui, le procès qui vient de se terminer avec l’acquittement des trois ex-employés de la MMA a été déterminant.

«Si on avait trouvé un coupable, on aurait mis le couvert sur la marmite. En acquittant les trois, ça a ramené la pression vers le haut», affirme M. Bellefleur.

Il croit que procès a rappelé aux élus que la souffrance de la population de Lac-Mégantic, malgré sa grande résilience, ne pouvait plus attendre au-delà du 5e anniversaire de cette triste tragédie.

M. Bellefleur félicite l’intervention de la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, qui insistait pour que l’argent du gouvernement soit prévu au prochain budget.

La population de Lac-Mégantic demeure tout de même en attente d’engagements plus précis des gouvernements fédéral et provincial.

M. Bellefleur recommande au ministre de redonner à Transports-Canada son véritable rôle de chien de garde de la sécurité ferroviaire en mettant fin au processus d’autogestion de la sécurité ferroviaire par les compagnies privées elles-mêmes.

La sécurité des populations vivantes aux abords des voies ferrées en dépend», plaide-t-il.