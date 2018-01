Manque «cruel» de constables spéciaux à Montréal

Le palais de justice de Montréal « manque cruellement » de constables spéciaux au point où des postes-clés ne sont pas couverts en cas d’urgence, s’alarme le président du syndicat de ces agents de la paix.

« On ne peut plus s’acquitter totalement de notre mission d’assurer la sécurité, tant des juges, des employés de la cour, des procureurs et des citoyens, tout le monde est vulnérable », explique Franck Perales, président du syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec.

Selon lui, le problème perdure depuis deux ou trois ans, mais la situation ne fait que s’empirer dans ce palais de justice qui est l’un des plus achalandés en Amérique du Nord.

Invisibles

Par exemple, mardi matin, Le Journal a constaté qu’aucun constable spécial n’était visible sur plusieurs étages du palais de justice de Montréal, au moment où de nombreux accusés attendent le moment où ils doivent passer à la cour.

Des sergents ont plus tard été aperçus, afin de s’assurer du maintien de l’ordre dans cette aire achalandée du palais de justice.

À l’étage où sont entendues plusieurs causes familiales et où les forces de l’ordre doivent régulièrement intervenir pour calmer les esprits, il n’y avait pas de constable spécial alors qu’ils sont habituellement deux.

« Dans la salle où sont traités les cas psychiatriques, en cas d’urgence, le constable spécial dans la salle doit se débrouiller seul, il n’aura pas de renfort », s’inquiète M. Perales.

Pas de mauvaise foi

Le manque d’effectif est si criant que certains agents de la paix finissent par travailler de longues heures en temps supplémentaires, pour recommencer le lendemain.

Si le choix est personnel que le salaire est conséquent, reste que la situation est loin d’être idéale, explique M. Perales qui refuse toutefois de blâmer les gestionnaires pour ce manque d’effectif.

« La direction est au courant de ce qui se passe, dit-il. Ce n’est pas une question de mauvaise volonté, mais ils ne savent plus quoi faire. Le citron est tellement pressé qu’il n’y a plus de jus qui sort. »

Au moment d’écrire ces lignes, le Ministère de la Sécurité publique du Québec n’a pas encore réagi aux inquiétudes de ces agents de la paix sous leur gouverne.