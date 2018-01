Caméras interdites à Trois-Rivières: la sécurité est-elle compromise chez Loto-Québec?

Au départ, la société d’État soutenait que les caméras de surveillance de ce point de vente devaient y être retirées d’ici six jours, même si les employés manipulent des milliers de dollars par semaine.

Depuis des années, Loto-Québec confie la gestion de ce kiosque à des organismes à but non lucratif.

La Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, qui va rendre les clés à la fin du mois, confirmait avoir reçu l'ordre de retirer tous les systèmes de sécurité acquis et installés durant son mandat et de remettre les lieux tels qu’ils étaient lors de leur prise de possession.