Campagne de sensibilisation : la police de Châteauguay s’attaque aux sextos

CHÂTEAUGUAY – La police de Châteauguay, en Montérégie, a annoncé mercredi le lancement d’une campagne pour sensibiliser les jeunes aux dangers d’un phénomène qui, selon les autorités, prend de l’ampleur parmi eux, celui des « sextos », ces messages à caractère sexuel accompagnés de photos osées.

Baptisée « Les SEXTOS, c’est de la PORNO! » cette campagne cible tout particulièrement les jeunes de 12 à 17 ans en milieu scolaire. L’initiative de la police de Châteauguay se poursuivra jusqu’au début du mois de février.

« Un sexto est un message à caractère sexuel, érotique, pornographique ou intime accompagné ou non d’une photo. Il peut être envoyé par texto, par une application de messagerie, sur un réseau social ou autre. Le phénomène du “sextage” est banalisé chez les jeunes et prend de l’ampleur », a indiqué la police de Châteauguay dans un communiqué.

Depuis le début de l’année 2016, le corps policier dit avoir traité « pas moins d’une trentaine de dossiers » en la matière.

La campagne visera les six écoles secondaires du territoire desservi par la police de Châteauguay, soit le Collège Héritage de Châteauguay et les écoles Gabrielle-Roy, Howard S. Billings, Louis-Philippe-Paré, Marguerite-Bourgeois et des Patriotes-de-Beauharnois.

Au total, on estime que près de 5000 étudiants et leurs parents seront touchés par la campagne.