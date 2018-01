Des enquêteurs de l’UPAC débarquent à Baie-Trinité

BAIE-TRINITÉ | Deux enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ont procédé mardi à une saisie de documents à Baie-Trinité, sur la Côte-Nord, dans le cadre d’une enquête sur l’ancienne administration municipale.

Le nouveau maire de Baie-Trinité collabore entièrement à l’enquête. Contacté par TVA Nouvelles, Marc Tremblay a expliqué que, selon lui, l’UPAC fait partie de la solution pour régler les graves problèmes administratifs auxquels sa municipalité est confrontée.

Les deux enquêteurs sont restés dans les bureaux municipaux pendant une partie de la journée. Ils ont fait des demandes pour obtenir certains documents sur lesquels ils n’ont pu mettre la main lors de leur passage.

Il s’agirait de la troisième visite d’enquêteurs de l’UPAC à la municipalité de Baie-Trinité.

Cette perquisition est notamment reliée à la gestion désorganisée de la municipalité au cours des dernières années.

Un rapport du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, déposé en novembre dernier, contient des constats accablants. On y fait état d’une administration municipale dans un état de chaos et de l’incapacité du directeur général à fournir des informations sur la situation financière de la municipalité.

Le rapport signale également un problème de perception des taxes. Plusieurs avis d’imposition sont en souffrance depuis plus de trois ans. L’observateur du ministère a constaté une situation nébuleuse entourant un règlement d’emprunt pour des travaux d’aqueduc.

Il a aussi fait savoir à la municipalité qu’elle devait entreprendre des démarches auprès de l’ancien maire, Denis Lejeune, pour récupérer 18 500 $ que la Ville lui avait versés en honoraires dans le cadre de son procès pour agression sexuelle contre une employée municipale. Ces paiements étaient illégaux.

Le nouveau maire de Baie-Trinité, Marc Tremblay, a commencé à faire le ménage. Le directeur général de la municipalité, qui n’avait pas les compétences pour occuper ce poste, a été mis à pied au début du mois de décembre.

À l’occasion de la séance du conseil municipal, lundi prochain, un comptable exposera la situation financière et une annonce sera faite sur les orientations qu’entend prendre la municipalité pour redresser la situation.

D’ici là, le maire Tremblay préfère ne pas faire de commentaires.