Transport régional: des gens d’affaires préfèrent se payer un chauffeur retraité

Des gens d’affaires du Bas-Saint-Laurent choisissent d’embaucher un retraité pour les conduire en voiture à Montréal ou à Québec, plutôt que de prendre l’avion ou l’autobus, en raison des prix élevés ou des horaires qui ne répondent pas à leurs besoins.

Hugo Dubé, PDG de Servlinks Communication à Rivière-du-Loup, engage un retraité pour conduire lorsqu’il doit aller à Montréal.

« Pendant le trajet, je travaille, je peux avancer mes dossiers, parler fort au téléphone, ce que je ne peux pas faire dans l’autobus. Ça peut avoir l’air un peu prétentieux d’avoir un chauffeur, mais sinon je perds neuf heures sur la route aller-retour. Le retour sur l’investissement est là. Et quand je reviens, je suis fonctionnel pour travailler », ajoute celui qui débourse en moyenne 200 $ aller-retour pour payer son chauffeur.

Cette pratique est de plus en plus répandue. D’une part, les gens d’affaires ne veulent pas payer un billet d’avion très cher. D’autre part, certains évitent les risques que l’avion n’atterrisse pas en raison des conditions météorologiques.

Le Journal révélait hier qu’il était moins dispendieux d’aller en Chine qu’à Gaspé en partant de Montréal, un non-sens pour les gens d’affaires.

Une épine pour la Business

Les entrepreneurs des régions plus éloignées partent souvent désavantagés comparativement aux entreprises situées près des villes lorsque vient le temps de soumissionner pour un projet.

Le Groupe G7 à Sept-Îles dépense plus de 100 000 $ en déplacements par année, surtout vers Montréal et Québec.

« Pour vous donner un exemple, à la suite d’une soumission publique, on nous convoque à Montréal pour une clarification. On doit y aller à trois employés. Avec l’avion, le taxi, les repas et l’hôtel, j’en ai pour 4500 $ », illustre Steve Guillemette, président de la compagnie.

Pour obtenir le contrat, il doit quand même proposer un prix moins cher que celui de l’entreprise concurrente basée près de Montréal et qui n’a pas ces frais.

Recrutement

C’est aussi une embûche au recrutement, constate le directeur de la Chambre de commerce de Sept-Îles.

« Juste aller rencontrer un employé potentiel à Montréal, et ensuite l’amener ici pour lui montrer la ville, ce sont des frais importants de billets d’avion », dit Paul Lavoie.

Ce dernier estime que l’intervention de l’État est de mise.

« Au minimum, la subvention pour les gens dans les régions éloignées devrait être appliquée à Sept-Îles. Ça s’arrête à Sept-Îles actuellement alors que ça nous coûte une fortune », ajoute M. Lavoie.

Une partie de leurs billets d’avion est remboursée, à près de 30 %, jusqu’à un maximum annuel pour quelques régions éloignées, dont le Nord-du-Québec, les Îles-de-la-Madeleine et la Basse-Côte-Nord, entre autres.

Incapables de concurrencer Air Canada

Les transporteurs régionaux n’ont pas la marge de manœuvre nécessaire pour se livrer à une guerre de prix qui ferait baisser le coût des billets d’avion.

Coincés entre les vols pas toujours remplis et les coûts d’exploitation astronomiques, les transporteurs régionaux parviennent tout juste à maintenir les prix de leurs billets.

« Je n’ai pas le luxe d’avoir des lignes hyper profitables à l’international pour pouvoir moduler mon prix sur les lignes intérieures. Air Canada a cette capacité de pouvoir avoir des stratégies de prix qui vont varier de façon considérable au cours d’une année », explique le vice-président exécutif de Pascan, Yani Gagnon.

Carburant

D’autres facteurs, comme le prix du carburant qui a augmenté de 30 % depuis la dernière année, menacent la stabilité du coût des billets.

L’Association québécoise du transport aérien du Québec présentera un mémoire au sommet de Lévis qui propose des pistes de solution pour éviter des hausses, entre autres l’abolition de la TVQ sur les billets.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a mentionné hier que s’il est porté au pouvoir, il négociera avec Air Canada un minimum de fréquence dans les régions du Québec et un plafond sur les prix des billets d’avion.

La Gaspésie mise sur le transport en avion

Photo courtoisie

Même si le prix du billet d’avion est extrêmement élevé, les Gaspésiens font tout afin de favoriser le transport aérien pour se développer. Ils usent d’originalité pour convaincre la population d’utiliser ce transport.

« Le prix est astronomiquement élevé. Quand on compare des marchés similaires au Canada, là où il y a de la concurrence, le prix est deux fois moins cher », déplore Daniel Côté, maire de Gaspé.

Si on diminuait le coût des billets de plus de la moitié, les gens utiliseraient l’avion, croit-il.

« Avec un billet à 250 $ ou 300 $ aller-retour Gaspé-Montréal, je suis persuadé que des citoyens iraient rendre visite à leur famille ou accéderaient à des soins de santé », dit-il. Le billet d’avion aller-retour frôle actuellement les 1000 $.

Les Gaspésiens, grâce à différentes négociations avec Air Canada et des agences de voyages, ont mis sur pied un forfait de trois nuits dans un hôtel, quatre jours de location de voiture et le vol aller-retour (2 h 30) Montréal-Gaspé pour 895 $. Un forfait à l’avantage des gens d’affaires de la Gaspésie qui doivent effectuer des séjours dans la métropole pour faire avancer leurs affaires.

Photo courtoisie

Vols annulés

Il n’y a pas que le prix qui rend les Gaspésiens frileux à prendre l’avion. Le nombre de vols annulés à cause de la visibilité réduite par les conditions météo est très élevé, voire trop élevé, selon plusieurs utilisateurs.

L’aéroport de Gaspé est prêt à investir dans des équipements d’approche plus actuels, mais le maire indique que la flotte d’avions d’Air Canada n’est pas adaptée aux équipements modernes.

« Air Canada nous demande de mettre de vieux équipements passés date pour leurs vieux avions passés date », dit M. Côté. Il ajoute que ces équipements moins actuels coûtent plus cher que ceux d’aujourd’hui.

« Ça n’a aucun sens, cette affaire. »

Selon lui, les investisseurs de l’extérieur de la région qui voudraient faire des affaires à Gaspé se découragent parfois à cause du prix trop élevé du billet d’avion.

Travaux - 100 M$ pour un train

Le train peut aussi représenter une option de transport de passagers dans certaines régions. Mais VIA Rail ne fait plus le trajet de la Matapédia à Gaspé depuis 2013 parce que le chemin de fer a besoin de réparations.

Les voies sur lesquelles circulent les trains en Gaspésie appartiennent au gouvernement du Québec, qui a annoncé récemment des investissements de 100 millions $ pour réhabiliter le chemin de fer. Les travaux s’échelonneront sur plusieurs années.

« VIA Rail a l’intention de rétablir le service dans cette région lorsque les voies seront jugées sécuritaires pour le service ferroviaire voyageurs », indique Mylène Bélanger, responsable des relations médias chez VIA Rail.

Actuellement, le train touristique l’Océan qui relie Montréal aux Maritimes effectue au cours de son trajet huit arrêts dans la région du Bas-Saint-Laurent.

En 2017, quelque 5300 passagers ont embarqué ou sont descendus à l’un ou l’autre de ces arrêts. La majorité des gens ont pris le train pour voyager entre le Bas-Saint-Laurent et Montréal.

La fréquence du service a été réduite de six à trois fois par semaine dans chaque direction en 1981.

Réseau aéroportuaire - Un sommet attendu à Lévis

Québec tiendra un Sommet sur le transport aérien régional le 2 février à Lévis afin de trouver des solutions pour rendre les billets moins chers.

« C’est une priorité pour notre gouvernement. Il n’y a pas une seule solution miracle qui va tout régler. C’est un ensemble de solutions qui va aider à améliorer le transport aérien », dit la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay.

Le provincial veut des solutions qui sont exportables d’une région à l’autre. « Si on organise un sommet comme celui-là, c’est qu’on est conscient qu’on va devoir faire notre part au gouvernement et on veut faire des annonces aussi au terme de ce sommet », ajoute la députée libérale de Chauveau.

L’événement vise à amé­liorer le réseau aéroportuaire et l’accès aux services aériens pour l’ensemble des régions du Québec, au meilleur coût possible.