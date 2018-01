Une prime de 66$ pour chaque patient en isolement

Bien qu’elle existe depuis quelques années, cette prime est aussi méconnue dans le monde de la santé et dans le grand public que la controversée prime à l’assiduité qui permet à des spécialistes d’empocher 105 $ chaque fois qu’ils arrivent à l’heure le matin pour une intervention chirurgicale.

Dévoilée par notre Bureau d’enquête en décembre, la mesure avait suscité un tollé et incité des professionnels à dénoncer ce qu’ils surnomment « le forfait jaquette ».

Cette prime permet aux spécialistes de toucher 65,95 $ chaque fois qu’ils enfilent gants, masque et jaquette pour voir un patient isolé. Elle s’ajoute au montant de 83,10 $ versé pour la consultation de base.

Des cas plus lourds

« Quand les internistes vont voir des patients en isolement, on considère qu’ils vont voir des cas plus lourds, qui prennent souvent plus de temps », estime-t-il.