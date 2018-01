10% de votre panier rempli de produits falsifiés selon «J.E.»

Des produits falsifiés, dilués ou contrefaits remplissent les tablettes de l’épicerie. 10% de votre panier en serait rempli. L’émission «J.E.» s’est penchée sur le fléau de la fraude alimentaire.

Quels sont les aliments à risque? Les autorités canadiennes sont-elles préparées à lutter contre ce crime? Plusieurs experts estiment que le Canada devrait se doter d’une police de l’alimentation. Voici les faits saillants du reportage.

Du miel falsifié

L’équipe de «J.E.» a mandaté le laboratoire Environex afin d’analyser plusieurs aliments, dont six pots de miel. Des analyses poussées, notamment par résonance magnétique nucléaire, sont nécessaires pour déterminer les produits frauduleux. Résultat: trois miels sur six présentaient des fautes graves d’étiquetage.

Deux bouteilles de miel de Manuka, un produit de luxe aux propriétés thérapeutiques, ne renferment aucunement ce qu’elles prétendent. «Nos tests ont prouvé hors de tout doute que ce qui est sur l’étiquette, ce n’est pas du miel de Manuka», souligne Marc Hamilton, président du Groupe Environex.

Nous avons détecté une autre fraude, celle par ajout de sirop de sucre. Présentée comme du «miel pur», une bouteille importée d’Allemagne et vendue dans nos supermarchés en contient en grande quantité. «Des industriels se disent que le miel coûte cher du kilo, donc qu’il y a moyen de le diluer, d’en faire plus, et de garder le même prix», précise M. Hamilton.

Du sirop d’érable dilué

«J.E.» a appris que du sirop d’érable québécois a récemment été saisi par les douanes américaines. Des sources à la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis ont confirmé que du sirop de sucre a été détecté dans des barils provenant du Canada.

Ces sources américaines n’ont pas obtenu l’autorisation d’accorder une entrevue. Les entreprises canadiennes n’ont jamais été accusées par les tribunaux.

«Le Québec a beaucoup de denrées à valeur ajoutée et de produits du terroir qui pourraient être un jour ciblés par des phénomènes de fraude alimentaire. Il faudrait contribuer à nous prémunir et à protéger notre industrie» explique Samuel Godefroy, professeur en sécurité alimentaire à l’Université Laval.

De la fausse huile d’olive pure

Selon des experts consultés par «J.E.», on retrouverait de l’huile d’olive altérée en quantité phénoménale sur le marché canadien. L’entreprise Simon & Nolan de Laval a été condamnée en novembre dernier.

En cause, ses bouteilles d’huile d’olive et d’huile de pépin de raisin étaient altérées. Sur leur étiquette, elle s’affichait cependant pure. La Cour du Québec a ordonné la destruction des produits trafiqués. Simon & Nolan a écopé d’une amende de 20 000$.

5 entreprises condamnées en 2017 par l’ACIA

Mariner Neptune Fish & Seafood

L’entreprise a écopé d’une amende de 25 000$ pour avoir vendu du faux poisson canadien, qui était en réalité importé d’Europe.

Creation Food Company

La compagnie basée en Ontario a vendu des fromages supposément certifiés «kasher» alors qu’aucune certification n’avait été octroyée.

Easter Meat

L’entreprise a écopé de l’amende la plus importante l’an dernier et a dû débourser 200 000$ pour du bœuf étiqueté «Angus» qui n’en était pas.

Thomas Canning

Des tomates présentées comme biologiques qui ne l’étaient pas ont coûté 40 000$ à cette entreprise de l’Ontario.

Simon & Nolan

L’entreprise Simon & Nolan de Laval a été condamnée à payer 20 000$ pour ses bouteilles d’huile d’olive et d’huile de pépin de raison prétendument pures, et qui ne l’étaient pas.

Une police de l’alimentation

Le Royaume-Uni a été le premier pays à se doter d’une escouade policière dédiée à la lutte contre la fraude alimentaire. Le directeur de la Food Crime Unit, Andy Morling, détient tous les pouvoirs nécessaires pour débusquer les arnaqueurs: filature, écoute électronique, perquisition, etc.

«C’est une méthode efficace, car nous pouvons plus facilement prouver l’intention criminelle derrière la fraude», souligne M. Morling. Plusieurs experts estiment que le Canada devrait s’inspirer de cette structure pour ajouter du mordant à son système d’inspection des aliments.

«Vous ne pouvez pas amener une entreprise devant un juge, simplement parce que l’analyse n’est pas bonne. Pour démontrer l’intention criminelle, cela demande l’enquête de services spécialisés, d’où la pertinence de services d’enquêtes», précise Éric Marin, coordonateur du Food Fraud Network à la Commission européenne.

De son côté, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’a pas de plan concret pour implanter une telle unité d’enquête. «Est-ce que nous devons faire cette connexion plus serrée avec le côté criminel, c’est ce que nous regardons», explique Aline Dimitri, directrice de la science de la sécurité à l’ACIA.