180 millions $ pour l’éducation des filles dans le monde

DAVOS, Suisse | À l’occasion du Forum économique mondial de Davos en Suisse, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, jeudi, un investissement de 180 millions $ pour le Partenariat mondial pour l’éducation, destiné à favoriser la scolarité dans les pays pauvres.

«Le Canada est déterminé à s’assurer que les jeunes de partout dans le monde, particulièrement les filles, reçoivent l’éducation qu’ils méritent. Offrir une éducation de base de qualité est l’une des choses les plus importantes que nous pouvons faire pour les enfants, et c’est également la voie vers un monde plus pacifique, prospère et égal pour tous», a indiqué Justin Trudeau dans un communiqué publié jeudi.

Cet investissement sera versé au cours de la période de 2018 à 2020.

Pour les périodes 2011-2014 et 2015-2018, la contribution du Canada au Partenariat mondial pour l’éducation était respectivement de 57,6 millions $ et 120 millions $.

Cette annonce survient tandis que le premier ministre participait à un groupe de discussion sur l’éducation des filles avec la militante Malala Yousafzaï, jeune Pakistanaise ayant survécu à une tentative d’assassinat des talibans, en 2012.