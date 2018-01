Transport régional: 25 000$ pour son fils malade

SAINT-SIMÉON | Une mère en deuil de la Gaspésie, dont le fils de 11 ans est décédé du cancer, a dépensé 25 000 $ en deux ans pour l’accompagner dans ses traitements à Québec. Elle se bat pour que les parents et les malades des régions voyagent dans de meilleures conditions.

Véronique Saint-Pierre, de Saint-Siméon, est bien placée pour savoir comment les distances et le peu d’aide offert aux gens des régions peuvent affecter la santé et les finances.

En moins de deux ans, elle a fait près de 20 000 km, dépensé 25 000 $ en essence, repas, hôtel et stationnement, dont seulement 5000 $ ont été remboursés par le gouvernement.

Son fils Félix L’Abbé-Deslauriers s’est battu contre deux cancers pendant quelques années. Il devait se rendre souvent au CHUL à Québec pour ses traitements en oncologie pédiatrique.

Ce sont des milliers de dollars de plus qu’une famille de Québec qui vivait le même drame n’avait pas à débourser, selon elle.

« On avait huit heures de route à faire chaque fois, et parfois, après deux heures, il me suppliait d’arrêter pour la nuit parce qu’il avait des douleurs », se souvient la mère du garçon décédé. Elle se sentait traitée injustement.

Des familles de Québec rencontrées sur place et même des médecins avaient de l’empathie pour eux et étaient touchés par leur situation. « Ils n’en revenaient pas. Ils disaient : “C’est effrayant, vous avez ça en plus à subir !” »

En son honneur

En l’honneur de son fils, un garçon préoccupé par la justice qui voulait être avocat ou ministre de la Santé, elle continue de militer pour un meilleur soutien aux gens qui vivent, comme elle, une telle situation.

« Il faut baliser le droit à l’avion dans certains cas ou englober plus de gens dans les politiques pour qu’il y ait plus de personnes qui reçoivent du support. Qu’il y ait une équité entre les régions », dit la mère endeuillée.

Véronique Saint-Pierre ajoute qu’elle a été aidée par sa communauté.

« En région, c’est courant les collectes de fonds dans les milieux. Mais je me dis que c’est comme si les Gaspésiens ou les gens de la Côte-Nord payaient deux fois pour leurs soins de santé. Ils payent le même taux d’imposition à Québec et il faut qu’ils remettent de l’argent dans des collectes de fonds pour aider leurs concitoyens », note-t-elle.

Mme Saint-Pierre a lancé une pétition demandant, entre autres, une augmentation significative de l’allocation forfaitaire pour compenser les frais et l’élargissement des modalités pour y inclure d’autres usagers.

Frais remboursés pour les patients de régions éloignées atteints de cancer

Remboursement de l’option la moins chère

Billet d’avion, d’autobus ou de train (et de celui de son accompagnateur, si médicalement requis) ou 0,13 $ du kilomètre en voiture

Les frais pour les « hôtelleries cancer » et les maisons d’hébergement reconnues par le ministère sont remboursés

S’il n’y a plus de place dans ces types d’hébergement, 75 $ par nuit est remboursé, pour un maximum de deux nuits par déplacement.

Le covoiturage fait mal à l’autobus

Photo Courtoisie Amigo Express

Les voyageurs des régions qui doivent se rendre dans les grands centres se tournent de plus en plus vers le covoiturage parce que c’est moins cher et plus simple, surtout avec l’avènement des réseaux sociaux, au désespoir des transporteurs par autobus qui doivent trouver des solutions.

Mylène Roberge gère la page Facebook Covoiturage Abitibi-Témiscamingue depuis une dizaine d’années. Elle compte plus de 17 000 membres, un nombre en hausse constante, remarque-t-elle.

Du 17 décembre au 13 janvier dernier, elle recensait environ 70 publications par jour de gens offrant ou demandant un transport, surtout pour Montréal ou Québec.

Pour un trajet Rouyn-Noranda vers Montréal, il en coûte environ 60 $ aller-retour afin de partager les frais d’essence, comparativement à près de 200 $ pour l’autobus.

Photo David Prince

Pour ne pas être seul

« Des gens de plusieurs classes sociales utilisent la page. Il y en a même des fois qui ne demandent rien, qui veulent juste avoir quelqu’un pour les accompagner parce qu’ils n’aiment pas faire de la route seuls », dit Mme Roberge.

La plate-forme web de covoiturage Amigo Express, qui couvre l’ensemble de la province, compte chaque jour environ 1000 départs. De 70 000 abonnements en 2011, l’organisme est passé à près de 500 000 en 2017.

« Les autobus nous perçoivent comme un grand compétiteur, mais ce n’est pas ça notre but. On aide les gens à se déplacer. Notre principal concurrent, ce sont les gens qui s’organisent eux-mêmes, via les réseaux sociaux et les petites annonces », dit Félix Proulx, directeur produit chez Amigo Express.

Les autobus réagissent

Le covoiturage fait mal au transporteur par autobus en Abitibi, Autobus Maheux.

« On a perdu beaucoup de clients sur notre ligne de Montréal, principalement à cause de la disponibilité du covoiturage, avec toutes les plates-formes qui existent, dit François Barrette, directeur régional de la division autocar pour Autobus Maheux, qui tente d’y faire face. On a maintenant accès à une plate-forme de vente électronique, qui nous permet de faire des promotions et augmenter notre volume. »

Un autre transporteur, Intercar, propose des promotions pour se démarquer.

« Amigo Express est mon plus grand concurrent, au niveau des étudiants. J’offre un produit qui est un achat de masse, en achetant à coût de 10 ou 20 allers, ça nous ramène à 20 $ le passage entre Québec et Saguenay. Pour un parent aussi, on est beaucoup plus sécuritaire », dit Vicky Morin, adjointe à la direction chez Intercar.

Orléans Express tente de tirer son épingle du jeu en rappelant qu’on y offre le WiFi, les arrêts dans des lieux physiques, les prises de courant, l’espace pour les bagages et des conducteurs professionnels.