L'ex-maire de Mascouche Richard Marcotte mangeait souvent chez Tony Accurso

Jimmy Accurso a raconté au jury lors du procès pour abus de confiance de son père que Richard Marcotte lui avait donné des cours de tennis quand il était petit et qu’il venait régulièrement manger à la maison des Accurso.

« Il jouait au tennis avec mon père et restait souper avec Shirley [sa conjointe] », a-t-il dit.

Depuis le début de sa défense, mercredi, l’avocat de Tony Accurso a essayé de démontrer que MM. Marcotte et Accurso étaient des amis de longue date et que l’argent n’avait rien à voir avec l’obtention de contrats.

D’ailleurs, la gouvernante à la résidence de Tony Accurso depuis 2008, Nicole Garceau, a témoigné vendredi des nombreuses réunions entre son patron et le défunt maire de Mascouche.

« L’été, il venait chaque mercredi soir. Avec la conjointe de monsieur Accurso et celle de monsieur Marcotte, ils prenaient un verre, puis ils jouaient au tennis et après ils mangeaient. L’hiver, c’était chaque samedi soir », a dit Mme Garceau.