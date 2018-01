L’eau souillée coulait sur les crevettes

Des moules, des crevettes et du poulet préparés dans les cuisines d’un buffet chinois de Repentigny et laissés à l’air libre étaient éclaboussés par l’eau souillée d’un système de réfrigération.

Le restaurant Maison Lim a écopé de deux amendes totalisant 4000 $ en octobre dernier en raison de l’insalubrité générale de ses cuisines remarquée quelques mois plus tôt.

Lors d’une visite en avril, des inspecteurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) avaient noté plusieurs situations préoccupantes en lien avec l’entreposage des aliments, entre autres.

Des fruits de mer et des légumes tranchés étaient laissés dans des plats en acier inoxydable situés sous un système de réfrigération couvert de glace qui dégouttait sur ceux-ci, ont noté les inspecteurs.

Une situation préoccupante selon eux, puisque « l’eau et la glace en provenance de l’unité de réfrigération [...] est une source de microorganismes pathogènes ».

Malchance

L’état général des cuisines laissait aussi à désirer avec des accumulations de résidus noirs sur des surfaces qui entraient en contact direct avec la nourriture ou les mains des employés.

Des tuyaux de robinets « maculés d’une épaisse couche de résidus poisseux » étaient aussi plongés dans des seaux de pâtes cuisinées, ont remarqué les agents du MAPAQ.

Le fils de la propriétaire, Kin You, a affirmé au Journal que la cuisine avait été rénovée de fond en comble depuis le passage des inspecteurs. L’unité de réfrigération mise en cause était défectueuse et en panne à ce moment, a ajouté M. You.

« C’est comme avec une voiture, on ne sait jamais quand ça peut tomber en panne, et parfois ça arrive vraiment au mauvais moment », a-t-il donné en exemple.

►Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Extraits du rapport

« Dans la section des woks, il y a [...] une grande accumulation de résidus noirâtres sur les robinets » – Inspectrice