Commémorations de la tuerie de la mosquée : « il y a eu un avant et un après 29 janvier »

« Au Québec, il y a eu un avant et un après 29 janvier [2017]. La haine a frappé chez nous. [...] La haine n’est pas une option au Québec. Ce qui est une option, c’est la paix, l’ouverture et le respect de la différence. »

C’est en ces mots que Herman Deparice-Okomba, le directeur général du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, a ouvert le colloque « Vivre ensemble avec nos différences » au Palais Montcalm vendredi matin.

Cette activité à laquelle a assisté un peu plus d’une centaine de citoyens, dont plusieurs de la communauté musulmane, a lancé quatre jours de commémoration un an après la fusillade qui a fait six morts à la Grande Mosquée de Québec.

Après la diffusion d’une courte vidéo en mémoire des victimes tombées sous les balles du tireur, un moment de silence a été observé, suivi d’une lecture coranique.

Des panellistes – professeurs, docteurs, chercheurs et même l’une des victimes de l’attentat, Nizar Ghali – ont discuté des enjeux et défis sur le thème du « vivre-ensemble ».

Une invitation bien sentie

Le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), Boufeldja Benabdallah, a profité de la tribune pour inviter tous les citoyens à participer à ces commémorations, qui culmineront lundi soir par un grand rassemblement dans le stationnement de l’église Notre-Dame-de-Foy, à quelques pas des lieux de la tragédie.

« Les pleurs vont être là, il ne faut pas se le cacher, mais nous devons construire demain comme on a construit pendant toute l’année », a-t-il exprimé au micro avec émotion, un trémolo dans la voix.

« On se rappelle, on témoigne, mais on doit construire », a-t-il rappelé.

« Il va y avoir les portes ouvertes de la mosquée : venez voir le lieu où s’est passée la tragédie et venir lire tous les témoignages reçus dans la dernière année dont nous avons tapissé les murs de la mosquée », a-t-il souligné.

ACTIVITÉS DE COMMÉMORATION

Vendredi 26 janvier

19 h 30 à 21 h 30 : Cérémonie pour la communauté musulmane à la Grande Mosquée de Québec.

Samedi 27 janvier

13 h à 15 h : Projection du documentaire « Ta dernière marche dans la mosquée » à l’Université Laval (inscription obligatoire)

18 h à 20 h 30 : Rencontre des familles des victimes et exposition des messages de sympathie reçus en 2017 lors de portes ouvertes à la Grande Mosquée de Québec.

Dimanche 28 janvier

19 h à 20 h 30 : Recueillement spirituel ouvert à tous au Pavillon de la Jeunesse. La soirée, animée par Eve-Marie Lortie et Khadija Saïd, sera ponctuée de témoignages de proches des victimes.

Lundi 29 janvier (journée anniversaire)