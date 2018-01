Quand le gouvernement veut convoquer une personne décédée... à une consultation

Un courriel que le cabinet du leader parlementaire du gouvernement Jean-Marc Fournier a fait parvenir aux partis d’opposition et aux députés indépendants en a fait sourciller plus d’un...

En effet, on y retrouve une « première proposition de groupes » qui pourraient être entendus dans le cadre de consultations particulières sur le projet de loi 128 sur l’encadrement des chiens dangereux.

Le hic, c’est que le gouvernement propose dans ce courriel d’entendre Christiane Vadnais, la dame qui a été tuée par un chien de type boxer le 8 juin 2016 à Montréal.

On suggère dans le courriel que soient entendus Mme Vadenais (avec un « e » de trop!), l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’organisme National Pitbull Victim Awareness.

Photo d’archives

Le gouvernement souhaite probablement entendre la famille de Mme Vadnais... mais ce n’est pas ce que l’on peut lire dans la liste qu’il a soumise.