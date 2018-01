Tout ce que vous ne savez pas (encore) sur le pot

OTTAWA | Les scientifiques qui étudient le cannabis croient que la légalisation va accélérer la recherche et permettre d’élucider les nombreux mystères qui perdurent sur ses effets. Mais en savoir autant qu’au sujet de l’alcool ou le tabac pourrait prendre encore des décennies.

« On s’apprête à mettre sur le marché une plante, qui est un médicament qu’on n’a pas assez étudié », s’inquiète Gabriella Gobbi, psychiatre et chercheuse sur les effets du cannabis à l’Université McGill.

À quelques mois de la légalisation du cannabis au Canada, prévue pour juillet 2018, des experts se préoccupent des lacunes dans la connaissance scientifique de la substance.

« Il y a un risque de banalisation qui va s’installer autour du cannabis après la légalisation », rappelle Louis Richer, chercheur à l’Université du Québec à Chicoutimi qui étudie les effets à long terme du pot.

Lacunes

L’interaction entre le cannabis et les autres drogues, comme l’alcool et les opioïdes, ses effets sur le corps humain ou sur le développement cérébral du fœtus sont autant de questions pour lesquelles la science reste encore sans réponse, indique un récent compte-rendu d’un colloque de chercheurs organisé par le gouvernement fédéral à l’automne.

L’objectif d’Ottawa était de déterminer les « lacunes dans la recherche » pour orienter la science vers ces zones d’ombre du savoir sur le cannabis.

« Ce qu’on sait sur le cannabis est très rudimentaire. Pour l’alcool et le tabac, on a pu étudier des personnes sur plusieurs décennies », explique François Gagnon, conseiller scientifique à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Il estime que les études sur les effets immédiats du cannabis pourraient être conclues en quelques mois, alors que celles sur les effets à long terme pourraient prendre jusqu’à 20 ou 30 ans.

Pionnier

La légalisation pourrait faire du Canada un pionnier en recherche scientifique sur cette drogue, espèrent les scientifiques consultés.

À compter de juillet, « on va pouvoir se baser sur des données robustes sur les effets de la légalisation », espère Didier Jutras-Aswad, psychiatre et chercheur au CHUM.

À l’heure actuelle, c’est justement le manque de données fiables qui fait en sorte qu’on en sait aussi peu sur les méfaits du cannabis, mais aussi sur ses bienfaits potentiels en médecine.

Des questions sans réponse

Quels effets sur la santé mentale ?

Photo Fotolia

Plusieurs indices tendent à indiquer que la consommation de cannabis entraîne une baisse cognitive et un risque accru de psychose ou d’épisodes d’anxiété. Le problème : on ignore toujours pourquoi.

« On voit que, statistiquement, des gens qui consomment du cannabis ont plus de chances d’être touchés par la psychose. Maintenant la question est : par quel mécanisme ? C’est loin d’être tous les gens qui consomment du cannabis qui vont développer une psychose », explique le psychiatre et chercheur Didier Jutras-Aswad.

Il précise que des études semblent indiquer que les risques sur la santé mentale diminuent avec l’âge.

En quoi le cannabis détériore la Santé ?

Photo Fotolia

Fumer la cigarette et boire de l’alcool sont des habitudes de vie qui entraînent de lourdes conséquences sur la santé à long terme, mais qu’en est-il du cannabis ? Mystère.

« Toutes les études qu’on a sur le cannabis sont limitées en terme de temps », se désole François Gagnon, conseiller scientifique à l’INSPQ.

Il note qu’il y a « certainement des risques » à la consommation du cannabis à long terme. Surtout s’il est fumé, un mode de consommation qui est depuis longtemps associé à des cancers.

« Il faut vraiment faire des études cliniques sur de grandes populations », rajoute la psychiatre et chercheuse Gabrielle Gobbi.

Une grande étude mise sur pied au Québec grâce à un registre des prescriptions de cannabis devrait toutefois aider à en savoir plus dans les prochaines années.

Combien ça prend de cannabis pour se geler ?

Photo Fotolia

Après quelle quantité de cannabis une personne devient-elle intoxiquée ? Une bouffée ? Deux ? Un demi-joint ? La science l’ignore.

« On sait que plus on augmente la dose, plus les capacités sont affaiblies. Mais on n’a pas de consensus scientifique sur un seuil, comme le .08 pour l’alcool, après quoi on n’est plus capable de conduire », explique François Gagnon, conseiller scientifique à l’INSPQ.

La grande inconnue, selon le psychiatre Didier Jutras-Aswad, est pourquoi l’effet semble varier d’une personne à l’autre.

« On a besoin de comprendre quelles caractéristiques de l’individu peuvent faire en sorte que la personne va avoir plus d’effet. »

L’âge, le sexe, ou même la fréquence d’utilisation semble faire varier l’effet d’un joint, ce qui pose des problèmes pour réglementer la conduite automobile.

Que se passe-t-il si on le mélange avec l’alcool ou les opioïdes ?

Photo Fotolia

Les médecins mettent en garde sur le mélange d’alcool et de médicaments, mais un grand mystère entoure les contre-indications de la consommation de cannabis.

Les effets cumulatifs de cette drogue avec l’alcool ou les opioïdes, par exemple, ont été bien trop peu étudiés selon la psychiatre et chercheuse Gabrielle Gobbi.

« Quand on développe un médicament, comme le Prozac, les compagnies pharmaceutiques sont obligées d’étudier les interactions de cette molécule avec l’alcool, avec les autres médicaments. Avec le cannabis, personne ne l’a fait. »

Sur cette question, elle précise que cela ne change rien que le cannabis soit une plante naturelle, puisque jusqu’à 40 % des médicaments qui se trouvent en pharmacie sont aussi faits de plantes.

Différents sexes différents effets ?

Photo Fotolia

La science ignore toujours pourquoi les femmes et les hommes réagissent différemment au cannabis.

Dans la perspective où la conduite avec les facultés affaiblies par cette drogue est spécialement scrutée, cette question pourrait poser problème aux pouvoirs publics.

« Les futurs travaux de recherche devraient se pencher sur les différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la quantité de THC (élément psychoactif du cannabis) requise pour que les facultés soient affaiblies », recommande Sécurité publique Canada.

Cette différence entre hommes et femmes est aussi d’une grande importance pour connaître les dosages de cannabis médical, notent les chercheurs consultés.

Des risques inconnus pour les femmes enceintes

Photo Fotolia

Les effets exacts du cannabis sur le développement cérébral du fœtus pendant la grossesse sont encore inconnus, mais la substance comporte bel et bien des risques durables sur les enfants, avertissent les spécialistes.

« Comme pour le tabac ou pour l’alcool, on ne connaît pas tous les risques sur la grossesse. Mais dans l’ignorance, mieux vaut s’abstenir », conseille Marie Fortier, infirmière en périnatalité, qui a lancé un site web spécialisé sur la santé maternelle.

Des recherches tendent à démontrer que les enfants exposés au cannabis ont plus de troubles d’apprentissage, des problèmes d’attention, voire des retards à l’école, indique Louis Richer, neuropsychologue et chercheur à l’UQAC.

Sur cette question, toutefois, les scientifiques manquent encore cruellement de données pour déterminer exactement quels sont ces risques, explique le psychiatre et chercheur Didier Jutras-Aswad.

« C’est difficile d’avoir des mères qui vont nous dire qu’elles consomment du cannabis, parce que c’est toujours illégal. »

La consommation de cannabis est répandue parmi les femmes enceintes, alerte pour sa part Marie Fortier, qui dit ne pas vouloir banaliser cette consommation auprès de sa clientèle.

« Beaucoup de femmes m’écrivent ou m’appellent pour me demander conseil parce qu’elles consomment du cannabis, mais ne le disent pas à leur médecin », témoigne-t-elle.

(Source : Sommaire du Symposium de recherche sur le cannabis, division de la recherche de Sécurité publique Canada)

Le gouvernement promet d’investir encore plus dans la science du pot

L’élu fédéral responsable du dossier de la légalisation du cannabis assure que son gouvernement met le paquet dans la recherche scientifique, et qu’on attend encore plus d’argent pour étudier la question.

« Nous encourageons et finançons la recherche là où nous avons identifié un manque de connaissances », précise Bill Blair.

L’ex-chef de police aujourd’hui secrétaire parlementaire des ministres de la Justice et de la Santé a annoncé mercredi un financement de 14 projets de recherche, dont quatre au Québec.

Ils visent justement à étudier ses effets sur la conduite automobile, la grossesse, la santé mentale des jeunes, les populations autochtones et la santé et la sécurité au travail.

Le communiqué annonçant l’investissement de 1,4 M$ note qu’il existe « des incertitudes sur les effets [du cannabis] sur la santé, la société et l’économie ».

Selon Bill Blair, les avis scientifiques existants démontrent que son projet de légalisation du cannabis améliorera la santé publique, la réduction des problèmes sociaux et la protection des jeunes.

Depuis une quinzaine d’années, l’Institut de recherche en santé du Canada a dépensé quelque 44 M$ en fonds sur cette question.