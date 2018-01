Transport aérien régional: «On a eu de belles discussions»

La délégation québécoise est bien satisfaite de sa mission éclair à Toronto et à Calgary où elle a senti l’ouverture des dirigeants de deux transporteurs rencontrés dans le but d’améliorer la desserte aérienne et le coût des billets au Québec.

«On a eu de belles discussions autant avec Porter, hier à Toronto, qu’avec Westjet ce matin à Calgary», a raconté Daniel Côté, qui préside le comité du transport aérien de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). En plus des deux représentants de l’UMQ, la délégation était complétée de deux membres de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

«On a senti un réel intérêt de leur part et une ouverture pour le marché québécois. On s’est entendu pour se revoir prochainement. On va aller plus en détail. À court terme on a mis la table et elle est sérieusement bien mise. C’est quelque chose qui n’avait jamais été fait par des gens du Québec pour le marché aérien régional», a ajouté M. Côté.

Pour expliquer leur faible présence au Québec, les transporteurs ont principalement avancé les taxes et les frais aéroportuaires plus élevés au Québec qu’ailleurs, selon eux.

«Il faut se rappeler qu’il y a un lien entre ces frais et le soutien aux infrastructures. Un meilleur soutien étatique de l’infrastructure viendrait possiblement régler une partie de ce problème», a précisé Daniel Côté, qui est aussi le maire de Gaspé. Cette ville de 15 000 habitants gère elle-même son aéroport.

La mission comportait aussi un volet touristique. Selon M. Côté, Porter et Westjet se sont montrée ouverts à des routes pour amener des touristes du reste du Canada et des États-Unis vers le Québec, mais ils ont demandé à ce que les gens voyagent aussi dans l’autre sens.

Sommet de Lévis

«Je ne veux pas tout brûler ce qu’on va présenter au Sommet sur le transport aérien régional (à Lévis le 2 février). Nous allons y donner les conclusions plus détaillées, a révélé M. Côté. On ne peut tout régler au sommet, mais au moins on aura le mérite d’avoir fait des démarches plus approfondies. On va savoir où on s’en va pour attirer d’autres compagnies chez nous et on ne ferme pas la porte à des compagnies québécoises qui pourraient nous arriver avec des solutions.»

Une étude que l’UMQ a commandée identifiait à 282 millions de dollars durant les cinq prochaines années les besoins en infrastructures des aéroports régionaux du Québec. Le gouvernement provincial sera interpellé à ce sujet à Lévis.

Sans crier victoire, Daniel Côté faisait preuve d’optimiste dans sa quête de solutions au prix des billes plus élevé au Québec que dans les autres provinces du pays. Une autre étude de l’UMQ chiffrait cette différence à parfois 55%.

«Ça fait 30 ou 40 ans qu’on parle de ce problème et c’est le temps de le régler une foi pour toute. Il faut que ce soit le plus vitre possible. Demain matin c’est irréaliste. On est plus dans une question de mois que de décennies», a conclut M. Côté.