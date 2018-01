Une voleuse enceinte ira en prison

De l’argent, des cartes bancaires et des bijoux ont disparu subitement en mai 2016 dans une résidence pour personnes âgées de Trois-Rivières.

Les gestionnaires ont suspecté Coryne Gauvin Landry, alors âgée de 26 ans, après avoir comparé les moments où les vols auraient eu lieu et les horaires des employés.

Elle a été congédiée et une première plainte à la police a été déposée.

Gauvin Landry avait sur elle des cartes bancaires qui ne lui appartenaient pas quand elle a été arrêtée, en plus d’une dizaine de comprimés de méthamphétamine.

La valeur totale des larcins est évaluée à 4000 $, dont 2000 $ de bijoux, selon Me Martine­­­ Tessier de la Couronne.

Des bijoux dérobés, dont des alliances, ont par ailleurs été retrouvés chez Gauvin Landry. Elle a fait une dizaine de victimes en deux mois et a utilisé les cartes volées pour retirer de l’argent ou faire de faux dépôts.

« On ne cesse d’entendre les difficultés de notre système de santé, à soigner et à s’occuper des gens. Les préposés sont des personnes dont le rôle est très important. On ne cesse d’entendre parler de l’insuffisance des personnes qui peuvent occuper ces fonctions-là », a déploré le juge.