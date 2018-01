Accès gratuit aux parcs et sentiers de la Sépaq aujourd'hui

QUÉBEC | L’accès aux parcs nationaux sera gratuit toute la journée, samedi, dans le cadre de la Journée d’hiver de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

«De nombreux établissements restent ouverts pendant l'hiver et offrent une multitude d'activités qui permettent de bouger tout en prenant un bon bol d'air frais, a fait valoir par communiqué John Mackay, président-directeur général de la SÉPAQ. Il n'y a pas de meilleure façon de se connecter à la nature et d'intégrer de saines habitudes de vie à son quotidien.»

Plusieurs activités ont également été organisées dans le cadre de cette journée, qui revient pour une seconde année. L’accès aux 13 parcs du réseau et aux sentiers de ski de fond et de raquette du Camp Mercier, de la Station touristique Duchesnay et du Centre touristique du Lac-Simon sera gratuit pour l’occasion.

La SÉPAQ remettra aussi un second laissez-passer gratuit aux visiteurs pour une visite ultérieure dans un de ses parcs ou centres de ski de fond, à utiliser cet hiver également.

Pour consulter la programmation détaillée de la journée, visitez le www.sepaq.com/hiver/journee.